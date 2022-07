Homem é executado com 14 tiros na frente da família em Manaus

Manaus (AM) – Dailton de Souza Guedes, de 24 anos, foi executado na noite de terça-feira (5), por volta das 23h30, na rua São José, do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele foi perseguido por criminosos e atingido com 14 tiros.

De acordo com informações de testemunhas repassadas aos policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Dailton estava caminhando na rua quando foi surpreendido por criminosos em um carro preto que já chegaram o abordando e mostrando as armas.

Dailton em uma tentativa de escapar tentou correr para dentro da casa onde morava, mas acabou perseguido e morto na sala do local, em frente aos familiares. Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

“Foi tudo muito rápido. Ouvimos o tiroteio e os gritos. Ele correu para não ser morto. Parece que sabia que estava marcado para morrer”, alegou uma moradora que viu a movimentação no momento do crime.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar para a atuação dos demais órgãos competentes. Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A partir de agora, os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irão ouvir testemunhas para identificar a motivação do crime. No site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) consta que a vítima tem passagem por furto e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por tráfico de drogas.

