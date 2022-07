Feira do Paço acontece nesse fim de semana em Manaus

‘MANAUS (AM) – A “Feira do Paço” – tradicional feira de rua em Manaus, traz, nesta edição, muita música, dança, artes visuais, teatro, artesanato e gastronomia.

Com a entrada totalmente gratuita, o evento acontece neste fim de semana, nos dias 9 e 10/7, das 16h às 22h, no entorno da praça Dom Pedro II, localizada na rua Bernardo Ramos, nº 283, no centro histórico.

Durante os dois dias de evento, a feira tem confirmadas, entre suas atrações de dança e teatro, a Quadrilha Tradicional Brotinhos de Petrópolis, Ciranda Emoção do Armando Mendes, Trupe de Palhaços e Centro Cultural Barravento, com atividades circenses.

Na parte musical, no sábado, 9/7, os shows ficam por conta do cantor Nicolas Jr. e do trio Agenor, Agostinho e Léo. Já no domingo, 10/7, se apresentam o grupo Casa de Caba e o músico Rafael, da banda Alaídenegão.

Feira do Paço em Manaus

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, explica que a feira faz parte do projeto “Marco Zero”, do Instituto Amazônia (IA), vencedor do Edital nº 006/2018 do concurso “Prêmio Manaus de Conexões Culturais”.

Aberta ao público com diversas atrações para todas as idades, a Feira do Paço é uma feira cultural que abrange todas as formas artísticas; acontece desde 2016 no Centro Histórico de Manaus e volta a ser realizada agora, após dois anos devido a pandemia de Covid-19. A última edição do evento aconteceu em novembro de 2019.

O presidente do Conselho de Administração do Instituto Amazônia, Paulo Henrique de Castro, idealizador do projeto, conta que a Feira do Paço acontece desde 2016 e que tem a missão de dirimir o preconceito de que a cultura mais refinada se limita apenas a uma parcela isolada da sociedade.

“A feira cultural abrange todas as formas artísticas: música, dança, artes visuais, teatro, artesanato, gastronomia e muito mais. A Feira do Paço é uma vitrine dos resultados do projeto de resgate patrimonial que vem sendo desenvolvido pelo Instituto Amazônia, no Centro Histórico de Manaus”, concluiu.

Programação – Feira do Paço

Dia 9 de julho:

Atração Início-Término

DJ. Emanuel 16h-17h

Campeã das Quadrilhas Manto Azul 17h-18h

Ciranda emoção do Armando Mendes 18h-18h40

Nicolas Jr. 19h-20h

Agenor, Agostinho e Léo 20h10-21h10

Jonatas (Sanfoneiro) 21h15-22h

Trupe de Palhaços – Companhia de Arte Cristã

Dia 10 de julho:

Atração Início-Término

DJ. Agatha 16h-17h

Quadrilha tradicional Brotinhos de Petrópolis 17h-18h

Campeã das Cirandas Ciranda do Coroado 18h-18h30

Rosas dança de salão 18h30-18h40

Adriana Amazonas – Dança do ventre 18h45-18h55

Casa de Caba 19h-20h

Alaídenegão 20h10-21h10

Joãozinho do Acordeon 21h15-22h

Trupe de Palhaços – Companhia de Arte Cristã