Feira da FAS realiza evento de festa ‘julina’ neste domingo (10)

Manaus (AM) – A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) abre, este mês de julho, com mais uma edição da Feira da FAS, desta vez, com uma temática que celebra as festas ‘julinas’. Neste domingo (10), o evento contará com comidas típicas, atrações musicais e mais de 70 expositores na sede da instituição, na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada é gratuita para todo o público.

Pela manhã, das 9h às 12h, a atenção será voltada ao público infantil. Sob a tutoria da artista e estudante de teatro Mel Angeoles, a criançada terá diversão garantida com atividades recreativas, pintura de rosto e muitas brincadeiras.

No horário do almoço, a partir das 13h, a programação cultural fica por conta da cantora Gabriela Dias. Às 15h, acontece a participação do músico amazonense, Vitinho Matrinxã, com os melhores hits de festas julinas e música popular brasileira. Já às 16h30, a Banda Encontro das Águas promove um show com repertório musical eclético para agitar os visitantes da feira.

“Nós temos orgulho em promover uma programação importante e rica para o público. A Feira da FAS é simplesmente perfeita, porque tem tudo em um só lugar. De manhã cedo, às 8h, oferecemos opções de café da manhã regional e durante esse tempo, a nossa atenção é para as crianças, que sempre curtem nossas brincadeiras, músicas e peças de teatro. E isso não impede que os pais aproveitem com ‘a gente’. Já no almoço, os visitantes podem se deliciar com as opções gastronômicas dos nossos parceiros”, comentou a supervisora da Coordenadoria Cidades Sustentáveis da FAS, responsável pela realização da feira, Cristine Rescarolli.

Além disso, a Feira da FAS é uma oportunidade para os artistas mostrarem seus talentos e ganharem reconhecimento na cidade. Também fomenta a economia criativa em Manaus, com espaços para pequenos empreendedores venderem seus produtos.

A Feira da FAS é realizada uma vez por mês, sempre aos domingos, com o objetivo de fomentar um ciclo de sustentabilidade e de estimular a economia verde e criativa na cidade.

* Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Feira da FAS promove exposição e programação cultural gratuita

Valorização da cultura indígena é destaque na Feira da FAS

Feira municipal do Parque 10 é entregue após mais de uma década sem reformas