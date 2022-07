TRE-AM promove mostra de obras de Arnaldo Garcez nesta quinta (14)

Na mostra, Garcez exprime sua percepção do mundo, sempre com o ser humano como centro das atenções

Manaus (AM) – O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) recebe nesta quinta-feira (14) no Espaço de Convivência, a exposição “Introspecção”, do artista plástico Arnaldo Garcez.

Na mostra, Garcez exprime sua percepção do mundo, sempre com o ser humano como centro das atenções. De seus pincéis, a tela se cobre com homens e mulheres que têm seus sentimentos expressos não só pelos gestos retratados, mas pelas cores usadas nas pinceladas vigorosas.

Arnaldo fala que, embora suas pinturas não retratem exatamente as matas da região, sua arte é uma expressão amazônida, pois utilizam as cores da floresta e se inspiram nos gestos do caboclo da terra. Mas nem por isso deixa de ser uma arte cosmopolita, uma arte daqui e de todo lugar, segundo ele.

“Eu retrato o ser humano na minha pintura. A mulher sentada, imersa em seus pensamentos, o pianista absorto na música que toca, as pessoas desesperadas em meio à guerra”, destaca o artista.

O presidente do TRE-AM, desembargador Jorge Lins, está abrindo as portas da Justiça Eleitoral amazonense para as manifestações culturais como forma de fomentar a produção artística do Estado, além de proporcionar a todos os que frequentam o espaço um ambiente humanizado, que propicia qualidade de vida, encarando as pessoas em sua integralidade. De acordo com o desembargador Lins, a exposição é uma maneira de o Tribunal reconhecer o grande valor artístico dos talentos amazonenses.

Sobre o Artista

Arnaldo Garcez, artista plástico natural de Manaus (18/04/1957), vem desenvolvendo sua trajetória através do desenho e da pintura desde 1977. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1979 onde estudou desenho, pintura, escultura e gravura na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Em 1983 viajou para a Alemanha onde fez pesquisas sobre o expressionismo e a litografia originais deste país.

Em parceria com a FUNARTE na gestão do Sr. Paulo Herkenhoff, criou a oficina de arte educação “Urucum e Carvão como Elemento de Linguagem”. O projeto tinha como objetivo o desenvolvimento da criatividade e do desenho com materiais simples e de fácil acesso da população amazônica como o urucum, o carvão e sobras de bobinas de papel para impressão de jornal. Ministrou cursos na Universidade do Acre em Rio Branco, na Secretaria de Cultura de Rondônia em Porto Velho, e na Universidade do Amazonas em Manaus.

Desde 2007 participou anualmente expondo seus trabalhos no evento Artexpo New York, de grande importância no calendário artístico cultural, onde encontram-se artistas e galerias de diversos países.

Garcez é um artista dinâmico sempre à procura de novas informações sobre os conceitos artísticos e plásticos. Estudou Arquitetura e Design de Interiores. Participou do workshop com Kate Sharpenberg sobre Materiais e Pigmentos no Rio de Janeiro e na Academia de Belas Artes de Nova York fez curso de Desenho e Modelo Vivo com objetivo na Ergonomia com Marc Tennant.

Arnaldo Garcez desenvolve pesquisa com pigmentos naturais, e vem realizando exposições de seus trabalhos em várias cidades no país e no exterior como: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Manaus, Miami e Nova York: Artexpo 2007-2008-2009-2011-2013, Organização das Nações Unidas 2008 , Art Inside Piola 2009 , Brazilian Endowment of Art 2009 e Ward Nasse Gallery, onde é membro desde 2008/2011. Em 2014 foi membro da Galeria Carré D’Artistes da França.

Recentemente participou de exposições na Itália, em Nápoles no Centro Cultural Cassina Pompeana 2017/2018, e em Perugia no Salão de Arte Contemporânea Stati D’Arte 2019/2020, e no Rio de Janeiro na Galeria Pop Up Art Gallery 2020 e em São Paulo no Espaço Ortobom Ibirapuera 2021.

Nestes últimos anos seus trabalhos fizeram parte na composição de cenários das novelas da TVGlobo. Seus quadros puderam ser vistos em Cheias de Charme no quarto de Chayene. Seus Ciclistas se destacaram em Passione, e diversas outras telas puderam ser vistas em Caminho das Índias, Beleza Pura, Páginas da Vida, América, Belíssima, Senhora do Destino, Da cor do Pecado e Mulheres Apaixonadas.

Atualmente seus trabalhos ilustram o cenário do Apartamento de Betina (Isis Valverde) em Amor de Mãe.

