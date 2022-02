PSG tenta convencer Mbappé a ficar, mas astro já recusou duas propostas de renovação

Após mais uma atuação decisiva, dessa vez em plena Liga dos Campeões e logo diante do Real Madrid, Mbappé voltou a ser o foco na imprensa francesa.

O jornal “Le Parisien”, diário de Paris que não é especializado apenas em esportes, chamou a atenção ao dedicar sua capa nesta quinta-feira ao craque – nascido na cidade – e a seu futuro.

A publicação iniciou uma campanha pedindo para que Mbappé fique no PSG, mas trouxe informações indicando que o clube não está conseguindo convencer o jogador disso.

O jornal traz uma foto do astro celebrando o golaço na vitória por 1 a 0 diante do Real Madrid, na última terça-feira, com a manchete “Fique!”.

O diário publicou um editorial assinado por seu chefe de esportes, Benoit Lallement, no qual o jornalista faz elogios ao jogador e indica que a saída do astro pode deixar “um vazio” no PSG, mesmo com o elenco contando com Messi e Neymar.

E também trouxe notícias sobre as negociações entre o clube e o jogador.

De acordo com reportagem publicada na edição desta quinta-feira, Mbappé já recusou duas propostas de renovação do PSG com um salário líquido na casa de 45 milhões de euros.

O clube estaria tentando criar uma estratégia para convencer o jogador a ficar no clube, mas o processo não seria fácil.

O jovem tem vínculo com o PSG apenas até o fim da atual temporada e, em julho, estará livre para assinar com qualquer outra equipe – que não precisaria pagar uma compensação financeira e poderia oferecer salário e luvas ainda maiores ao craque.

Por isso, o PSG estaria ficando sem muitas opções na negociação. Uma possibilidade poderia ser a assinatura de um contrato curto, de um ou dois anos, que permitiria ao clube francês contar com o atleta por mais alguns meses e também daria mais tempo para negociá-lo.

Assim, Mbappé não sairia de graça – o grande medo da diretoria, que investiu 180 milhões de euros para contratá-lo, em 2018, e neste cenário, ao menos amenizaria o prejuízo.

O Real Madrid é cotado como a próxima casa de Mbappé e chegou a tentar a contratação do craque no começo da atual temporada, oferecendo cerca de 180 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola.

O PSG exigiu ao menos 200 milhões para negociar o jogador, mas sabendo que ele estaria entrando em seu último ano de contrato, o clube merengue decidiu desistir das conversas.

