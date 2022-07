Homem é assassinado com cinco tiros em terreno no Santa Etelvina

Manaus (AM) – Mais uma execução brutal foi registrada em Manaus nesta quinta-feira (14), desta vez no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Um homem ainda não identificado foi assassinado com cinco disparos de arma de fogo por volta das 13h30, em um terreno na rua Nossa Senhora de Fátima.

Testemunhas informaram aos policiais do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Norte que ouviram disparos de arma de fogo na área e ao saírem das casas para verem o que havia ocorrido se depararam com o corpo jogado e a vítima, já sem vida.

“Confirmamos cinco perfurações de arma de fogo. Quatro disparos na cabeça e um próximo ao pescoço. É um crime com características de execução. Aqui na área está ocorrendo muitos furtos, ele pode ser uma dessas pessoas envolvidas nessa ações criminosas que o povo já está saturado”, relatou o sargento Mário Filho.

Nenhum morador da área conseguiu identificar o homem e o corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde será encaminhado para exame de necropsia e aguardará reconhecimento dos familiares.

As circunstâncias do crime e autoria serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Crime na mesma rua

Há mais de dois meses, no dia 11 de maio deste ano, o corpo do pizzaiolo Jonatas de Souza Oliveira, 23 anos, foi encontrado degolado, enrolado em um lençol e amarrado na mesma rua do homicídio desta quinta. A cabeça estava ao lado do corpo.

Segundo uma das testemunhas que encontrou a vítima, ele estava passando pelo local e avistou algo amarrado em um lençol rosa. Em dúvida se poderia ser um corpo ou não, o homem questionou outras pessoas que se deslocavam por ali. Ao se aproximarem, constataram que seria um morto e que estava sem cabeça.

O delegado Genilson Arruda revelou que informações apontam que o pizzaiolo era envolvido em furtos e roubos, e poderia até mesmo, ter envolvimento em um homicídio.

O local onde os dois crimes ocorreram fica próximo a uma área de mata e é considerado de difícil acesso. O tráfico de drogas tem forte atuação no local e moradores da área preferem manter a lei do silêncio temendo represálias.

Edição Web: Bruna Oliveira

