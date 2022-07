Manaus registra semana violenta com mais de 20 homicídios registrados

Manaus (AM) – A cidade de Manaus teve uma semana marcada por sangue com o registro de 21 mortes violentas. O medo tem tomado conta da população que todos os dias se depara com cenas de brutalidade que não tem mais horário e nem local para acontecer.

Dos 21 registros de mortes violentas, oito foram na Zona Norte de Manaus, seis na Zona Leste, três na zona Oeste, dois na zona Centro-Sul, um na zona Centro-Oeste e um na Zona Sul. Entre as causas das mortes, 14 foram por arma de fogo, quatro por arma branca, duas por enforcamento por asfixia e uma por esquartejamento.

A maioria das mortes de acordo com as informações da polícia, podem ser ligadas à acerto de contas do tráfico de drogas. Dentre os crimes, estão mortes brutais, com 14 tiros, 18 facadas, esgorjamento. Os casos chocaram a população.

Relembre alguns dos casos violentos:

Assassinado ao abrir janela

Um homem de 49 anos, identificado como Luiz Mário Teixeira Tufim foi encontrado morto dentro de uma residência, no início de desta segunda-feira (4), às 12h30, na Travessa da Benção, bairro Comunidade Fé em Deus 1, no Conjunto Cidadão 5, na zona Norte da capital.

A vítima foi morta no domingo (3), mas só foi encontrada na manhã desta segunda.

Um morador da comunidade viu a janela da casa entreaberta e se deparou com o corpo.

Uma moradora do local, que preferiu não ser identificada, disse para a imprensa que enxergou o momento em que uma dupla numa moto chegou no local. Eles chamaram pela vítima, que foi surpreendido com vários tiros quando abriu a janela.

Ataque criminoso deixa um morto e três feridos:

Um ataque a tiros um carro de aplicativo deixou um morto e outras três pessoas feridas, incluindo um motorista de aplicativo, na madrugada de terça-feira (5), na avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, na zona Norte.

O ataque ocorreu na frente de um bar, por volta das 4h30. Segundo testemunhas informaram à polícia, três homens saíram do estabelecimento e solicitaram uma corrida por aplicativo.

No momento que entraram no carro, um outro veículo parou no local e abriu fogo na direção das vítimas. Conforme a polícia, o passageiro que estava no banco da frente foi atingido com 11 tiros e morreu na hora.

As vítimas sobreviventes foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades de saúde da cidade.

Corpos amarrados boiando em igarapé

Dois corpos do sexo masculino, que estavam amarrados um ao outro, foram encontrados na tarde de terça-feira (5) boiando dentro de um igarapé, situado na avenida Margarida, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital.

De acordo com informações preliminares repassadas por populares, uma das vítimas é conhecida na área apenas como “Pinóquio”, a outra não foi identificada pois o rosto está mergulhado no igarapé. As vítimas estavam com as mãos amarradas e com cordas no pescoço. As causas das mortes foi asfixia por enforcamento, segundo a polícia.

Venezuelana morta a facadas

Uma mulher venezuelana de 27 anos, identificada como Yeimy Yenileth Vargas Rodriguez, foi morta com mais de 10 facadas na tarde desta terça-feira (5). O crime ocorreu dentro de uma residência no beco Asa Branca, nas proximidades da avenida Rio Negro, no bairro Mauazinho, Zona Leste da capital.

De acordo com informações preliminares repassadas para a polícia, a vítima passava o dia sozinha, cuidando da residência, em uma vila chamada “Sebastiana”, e o marido passava o dia fora, trabalhando.

Populares que passavam pelo local teriam se deparado com o corpo de Yeimy e, diante disto, chamaram a polícia que ao chegar na residência. Vizinhos da vítima disseram que ela era evangélica e uma pessoa tranquila. Segundo os relatos, ela não tinha envolvimento no mundo do crime.

Esquartejamento

Partes de um corpo humano foram encontradas por volta das 10h40 da manhã de quarta-feira (6), dentro de um igarapé nas proximidades da Ponte dos Bilhares no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com funcionários da limpeza pública, eles estavam coletando resíduos do igarapé quando encontraram uma mão humana e partes que parecem ser do braço da vítima. No dia seguinte, uma coxa humana foi localizada no mesmo local.

Assassinado na frente de várias pessoas em choperia

Carlos Manoel França de Oliveira foi brutalmente assassinado no final da noite de quarta-feira (6), dentro de uma choperia situada na rua I, do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas repassadas aos policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava acompanhada de amigos e da namorada comemorando a vitória de um time de futebol no local, quando foi surpreendida pelo assassino.

Um suspeito entrou no estabelecimento se passando por cliente e informou que iria sentar em uma das mesas, mas foi em direção ao Carlos e efetuou dois disparos contra a cabeça dele.

Morto com 18 facadas e quase degolado

O corpo de Gutemberg Brandão Fonseca, de 29 anos, foi encontrado em um ramal no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus, com marcas de tortura. O caso ocorreu na manhã de quinta-feira (7).

De acordo com informações de policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Leste, foram trabalhadores de uma empresa privada que avistaram o corpo jogado em um terreno privado.

O homem estava com as mãos amarradas, caracterizando sinais de tortura. A vítima tinha 18 facadas pelo corpo e sofreu esgorjamento no pescoço, em que quase teve a cabeça degolada.

Investigações

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) que informou por meio de nota que o secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, determinou ações de policiamento para combater todos os crimes. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) intensificou as ações de policiamento em todo o estado e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) reforçou o trabalho investigativo e operacional. A SSP-AM conta com ações dos policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (SEAOP) que, diariamente, atuam por meio da Operação Cidade Mais Segura.

De acordo com os dados do Centro Integrado de Estatística e Segurança Pública (CIESP), entre janeiro e junho deste ano, o Amazonas registrou uma redução de 3% em crimes de homicídio, comparado ao mesmo período do ano passado.

“Com relação aos homicídios estamos atuando também com bastante força. A Polícia Militar aumentou suas ações ostensivas, aumentou o policiamento e estamos com várias operações da própria PMAM. A Polícia Civil realiza muitas prisões. Somente neste primeiro semestre de 2022, em Manaus, já foram mais de 2,7 mil prisões pelas forças de segurança, uma média de 17 prisões por dia. Estamos trabalhando para combater a criminalidade, utilizando tecnologia para realizar grandes apreensões. Somente este ano, em seis meses, cerca de 17 toneladas de entorpecentes foram apreendidos no Amazonas”, destacou o general.

