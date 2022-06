Homem envolvido em homicídio após briga de bar é preso em Manaus

Manaus (AM) – Raiano Nunes Ramos, de 32 anos, foi preso na quarta-feira (8), por envolvimento na morte de Leandro da Costa Oliveira, que tinha 27 anos. O crime ocorreu no dia 3 de abril deste ano após uma briga de bar no Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Marília Campello da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima foi morta em decorrência de disparos de arma de fogo após uma briga envolvendo três indivíduos.

“Nesse caso temos tínhamos três suspeitos principais, um deles prendemos na terça-feira (7) mas após investigação descartamos a participação dele no crime, apesar dele estar no local do crime. Já Raiano teria sido a pessoa que forneceu a arma para que Jhonathan Moraes Monteiro atirar em Leandro. Jhonathan é considerado foragido da Justiça e está sendo procurado”, explicou a delegada.

Campello ressaltou que moradores do bairro tem medo de Raiano, pois ele supostamente é envolvido com o tráfico de drogas da área. “Temos a informação que o Jhonathan pode ter saído de Manaus. Foi um crime por motivo totalmente banal que acabou em morte”, destacou a delegada.

Jhonathan é procurado pela polícia (Foto: Divulgação)

Denúncias sobre o paradeiro de Jhonathan podem ser feitas ao número 181. Raiano irá responder por homicídio qualificado e irá ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT) no quilômetro oito da rodovia federal na BR-174.

Veja a chegada de Raiano na delegacia:

