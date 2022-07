Pitbull que matou idosa de 81 anos era manso e dócil, afirma dona do animal

Uma das donas do pitbull que atacou e matou a idosa Joselina Cerqueira, de 81 anos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, disse que o animal era dócil e nunca havia atacado ninguém. O cão tem 1 ano e 6 meses.



“Estava preso no terraço, mas não era agressivo. A gente pegou ele pequenininho e sempre ficou no meio da gente, perto de crianças”, disse a gerente de compras, Cristiane Cardoso.

Ela disse ainda que não sabe como aconteceu o ataque.

“O portão não estava aberto, só não estava com o cadeado. Não sei se ele fugiu, se conseguiu empurrar o portão e se soltar. Isso é uma incógnita”, disse.

Por volta das 11h30, o corpo da idosa foi retirado do local pela Defesa Civil. A família diz que espera Justiça e teme pela integridade de crianças que passam pelo local, que é próximo a uma creche e a uma escola estadual.

Marilza Dionísio, filha da vítima, diz que a mãe caminhava para a igreja no momento do ataque. Joselina esteve hospitalizada recentemente, e se recuperava de uma queda.

“ Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, uma guerreira, tinha saído do hospital, estava se recuperando de um tombo na porta da igreja, voltou para casa. Ela era alegre, feliz com os filhos, os vizinhos amavam ela. Isso não pode ficar impune. Como deixam o portão aberto para o cachorro atacar uma pessoa na rua, uma idosa? Tem que fazer justiça”, disse a filha.

*Com informações do Extra

