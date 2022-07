Arlley Souza lança clipe “Lágrimas de chuva”, do Kid Abelha

Manaus (AM)- O vocalista da banda Critical Age, Arlley Souza, lançou no seu canal do YouTube uma releitura de um grande clássico do grupo Kid Abelha, a música “Lágrimas de Chuva”.

O vídeo já conta com quase 400 visualizações em menos de 5 dias de lançamento e apesar de ser integrante da banda de rock Critical Age, Arlley Souza tem investido na sua carreira solo e lançado constantemente videoclipes de excelentes produções buscando atingir um reconhecimento a nível nacional.

“Essa versão conta com violão de 12 cordas (Neil Armstrong Jr.) e participação especial do Rafinha Brito fazendo a segunda voz e tocando piano. Eu na voz principal e na meia lua. Ficou uma versão maravilhosa dessa música, intimista e gostosa de se ver e ouvir. Sou fã da banda Kid Abelha, sempre gostei dessa música e sempre executava ela nos meus shows acústicos”, explica ele.

Seu canal no You Tube tem mais de 1.300 inscritos e seus clipes têm tido grande aceitação do público. Recentemente ele lançou uma música de sua autoria a “SOS Amazônia”, que fala de preservação e meio ambiente e já tem quase 8 mil visualizações.

“Quando eu iniciei meu canal no YouTube, além das músicas autorais, meu objetivo também era de fazer releitura de grandes clássicos das bandas que sempre ouvi e cantei ao longo dos meus mais de 20 anos de carreira. Então tenha certeza que essa é a primeira de muitas. E já adianto que em breve será lançada a minha nova música autoral no canal. Peço aos fãs que aguardem e confiem que ainda vem muita novidade por aí”, completa ele.

A releitura do clássico “Lágrimas de Chuva”, feita por ele, se encontra no seu canal do You Tube e você pode acessar:

*com informações da assessoria



Edição Web: Bruna Oliveira

