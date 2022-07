Livro conta a história do punk e hardcore em Manaus

O punk rock e o hard core não morreram e, no que depender dos fãs do gênero musical, isso não acontece tão cedo

Manaus (AM) – O punk rock e o hard core não morreram e, no que depender dos fãs do gênero musical, isso não acontece tão cedo. Quem deseja saber mais sobre a trajetória dos dois subgêneros do rock em Manaus pode adquirir o livro “Fúria e subversão – história do punk rock/HC na cidade de Manaus”.

Com o intuito de valorizar a cena do punk rock e do hardcore em Manaus, a obra escrita por Mário Orestes Silva e com a coautoria de Gaspar Vieira Neto, foi lançado na última sexta-feira (15), no Centro de Manaus.

Protagonizando uma cena cultural ativa em Manaus desde 1987, os dois subgêneros causaram identificação imediata no jovem Mário Orestes Silva. Tudo isso por conta do ativismo político, defesa da liberdade individual e do direito de se posicionar contra o sistema político, social e econômico, presente nas canções do segmento. Atualmente com 50 anos revela que a paixão pelos estilos musicais só aumentou com o tempo.

“Quando comecei a descobrir e explorar as ramificações dos subgêneros do rock, me deparei com o punk rock e o hardcore. Mensagem direta, sem se poupar nas críticas sociais ácidas e sarcásticas, arranjos minimalistas e postura sindicalista. Me causou identificação imediata, porque era adolescente, com rebeldia em ascensão, conhecendo o cativante mundo do rock”, destacou.

Escritores Mário Orestes Silva e Gaspar Vieira Neto – Foto: acervo pessoal

A ideia de produzir a obra surgiu a partir da vontade de narrar a história do rock local e bandas dos subgêneros que tiveram legado por meio de shows ou gravações. Desde bandas que existiram, até as que ainda estão em atividades.

“Não temos muitos que escrevem voltados para o nicho alternativo. O Norte do Brasil é muito amplo. Tem muita gente boa em todos os outros estados do país, inclusive aqui. Contudo, é uma produção que sempre ficará longe do mainstream. Nesse livro temos o objetivo principal de efetivar o registro na história do rock local, de bandas de punk rock/HC, desde as que existiram, até as que ainda estão em atividades”, pontuou.

O livro, que traz depoimentos e fotos de músicos das primeiras e extintas bandas do punk rock/HC manauara e de músicos ainda atuantes, é fruto do planejamento de anos atrás e foi colocado em prática em 2019, com a ajuda do amigo Gaspar Vieira Neto. A produção independente, publicada sem editora, conta com o apoio do Selo Coleção de Rua e foi pensada para ter a mesma estética punk dos anos 80.

“A ideia eu já tinha há muitos anos, mas no final de 2019 tive a iniciativa de colocar na prática, com a ajuda do amigo Gaspar Vieira Neto, que assina coautoria comigo”, ressaltou.

Membro fundador do Clube dos Quadrinheiros de Manaus – uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como missão difundir a nona arte como forma de educação e cultura – Mário cultiva a paixão pela escrita desde a infância. De acordo com ele, o início da produção ocorreu na adolescência, mas a primeira experiência profissional com a escrita foi em uma página do jornal semanal colaborativa do Clube dos Quadrinheiros.

“Me alfabetizei com Walt Disney, Maurício de Sousa, Ziraldo, Monteiro Lobato, Mort Walker e outros. Na adolescência o universo literário se ampliou ainda mais. Com 17 anos estava devorando Nietzsche, Oscar Wilde, Machado, Robert Howard etc. Adulto ficou pesado o consumo com Orwell, Carl Sagan, Katsuhiro Otomo, Maquiavel, Sun Tzu, Moebius, Neil Gaiman, Alan Moore e por aí vai”, disse.

Capa do livro Fúria e subversão – história do punk rock/HC na cidade de Manaus”

Premiado em 1° lugar no 1º Salão de Humor e Quadrinhos (Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas / 1999) e também em 1° lugar no 2° Salão de Humor e Quadrinhos (Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas / 2001), ambas em parceria com Rogério Romahs, o quadrinista tem extensa trajetória e revela que parar não está nos seus planos.

“Já passei por agências de publicidade como redator. Ganhei prêmios como roteirista, presto serviços como revisor, ghost writer e não parei mais. Em breve, teremos outros projetos”, finaliza.

Para quem deseja adquirir o livro “Fúria e subversão – história do punk rock/HC na cidade de Manaus”, pode entrar em contato pelo Whatsapp (92) 99124-9729 (Mário Orestes Silva) por R$ 25.

Os subgêneros do Rock

O Punk rock (ou simplesmente punk) é um movimento musical e cultural que surgiu em meados da década de 1970 e que tem como características principais músicas rápidas e ruidosas, com canções que abordem ideias políticas anarquistas, niilistas e revolucionárias. Também abordam em suas letras problemas sociais como o desemprego, a guerra, a violência e drogas; ou o contrário disto: temas como relacionamentos, diversão e sexo.

O visual agressivo e rasgado, chocante, que foge dos padrões da moda e da sociabilização, a linguagem despudorada, a filosofia “faça-você-mesmo” (Do It Yourself em inglês, ou, numa sigla, DIY), a imagem “anti-ídolo” (inclusive sem ser obrigado a tocar corretamente seu instrumento) e atitudes destrutivas também são outras características do punk; embora nem todas as bandas sigam tal padrão.

Com influências do punk rock, surgiu o hardcore punk (ou apenas hardcore). O subgênero surgida internacionalmente através da “segunda onda do punk”, no final da década de 1970. Após a primeira onda punk ocorrida em 1977, que contava com bandas americanas e europeias como Ramones, Dead Boys, Television, Sex Pistols e The Damned, surgiu, nos Estados Unidos, uma cena de grupos de cidades costeiras no Sul da Califórnia.

Surgidas entre os anos de 1978 e 1980, as bandas mais influentes na cena Hardcore foram: Dead Kennedys, Germs, Black Flag, Middle Class, The Adolescents, Suicidal Tendencies e Vicious Circle.

Edição e pauta: Bruna Oliveira

