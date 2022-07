Sesc AM abre novas turmas para o curso de libras

Manaus (AM)- O Sesc Amazonas está com matrículas abertas para três novas turmas do curso de libras. As aulas serão ministradas presencialmente na unidade do Sesc Centro, na rua Henrique Martins, n. 427, no período de 6 de agosto a 3 de dezembro deste ano.

O conteúdo será voltado ao público interessado em atendimento ao cliente, em lojas e empresas, e uma turma específica para vocabulário básico de libras para igrejas.

As matrículas já estão abertas e devem ser efetuadas presencialmente na Central de Atendimento do Sesc Centro. Com carga horária de 80 horas, o investimento para o curso Nível Básico é de R$ 334,75 (para trabalhadores do comércio e seus dependentes), R$ 396,55 (para conveniados ao Sesc) e R$ 468,65 (para o público em geral).

Já para o Nível Intermediário, R$ 360,50 (trabalhador do comércio e dependentes), R$ 432,60 (conveniados) e R$ 530,45 (público em geral). Todos esses valores podem ser parcelados em até 5x nos cartões de crédito.

As aulas serão realizadas na unidade do Sesc Centro, aos sábados, nos seguintes horários: 08h às 12h (Nível Intermediário); 08h às 12h (Turma de Atendimento ao Cliente); e 13h às 17h (Turma de vocabulário básico para igrejas). Podem realizar a inscrição, pessoas com idade igual ou superior a 14 anos.

A ementa do curso contempla conteúdos como: Saudações e cumprimentos (formais e informais); Alfabeto manual, números e datilologia; Características básicas da Gramática da Libras; Parâmetros e produções de sinais; Diálogo cultural do povo surdo; Espaço de sinalização, marcações espaciais e Listagem na língua de sinais.

Matrículas Abertas

As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e aos sábados, das 09h às 12h, na Central de Atendimento do Sesc Centro ou na Central de Atendimento do Sesc Balneário (situado na avenida Constantinopla, n. 288, bairro Alvorada).

Para o curso de libras nível intermediário, é necessário apresentar o certificado de libras básico. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones: (92) 2126-9557 / 98127-3967.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Secretaria de Cultura abre inscrições para cursos de Libras no AM

Conheça a primeira dupla de libras do Brasil

Musical sobre a paixão de Cristo é realizado em Manaus