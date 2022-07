Rapper Filipe Ret é conduzido à delegacia por conta de “open beck”

Em outro endereço ligado ao cantor, no bairro do Flamengo, a equipe apreendeu maconha e material para enrolar o cigarro

O rapper Filipe Ret, 37 anos, foi conduzido de um resort de luxo em Angra dos Reis a uma sede da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ) após ser autuado por porte de drogas.

Ele está sendo após distribuir de cigarros de maconha em uma festa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, há cerca de um mês. A Polícia Civil do RJ esteve no quarto de hotel do rapper, em Angra dos Reis, para uma busca e apreensão nesta terça-feira (19).

“Estamos fazendo uma busca e apreensão relacionada a você nos endereços e em um dos seus endereços foi encontrada uma quantidade de entorpecentes, então a gente veio te conduzir para a delegacia, a gente está em flagrante por porte e uso e de entorpecentes,” diz um dos policiais ao cantor.

Na ocasião, os Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes apreenderam o celular do rapper. Em outro endereço ligado ao cantor, no bairro do Flamengo, a equipe apreendeu maconha e material para enrolar cigarro. A quantidade não foi divulgada pelas autoridades.

Neste endereço a sala foi aberta por um chaveiro, pois estava vazia, e a polícia sabia que Ret se encontrava em Angra dos Reis, hospedado em um resort de luxo. A casa de shows Vivo Rio também foi alvo de busca e os investigadores revelaram que o estabelecimento não ofereceu na íntegra imagens da festa “Open Beck” do cantor que aconteceu no local em 21 de junho.

Na época, o rapper publicou uma foto com um balde cheio de cigarros supostamente feitos da droga e oferecendo aos convidados. Logo em seguida, o caso começou a ser investigado pelas autoridades.

Leia mais:

Após ‘open maconha’, Filipe Ret é investigado por tráfico de drogas

Adolescentes se viciam em maconha mais facilmente por fatores cerebrais, diz estudo

Marcha da Maconha acontece neste sábado (25) em Manaus