Vídeo flagra pedófilo levando menina de 12 anos para apartamento no DF

Distrito Federal – Câmeras de segurança flagraram o homem, 34 anos, conhecido como “Gordo”, acusado de estuprar e extorquir uma menina de 12, levando a vítima para um apartamento momentos antes de cometer o abuso, em um bloco residencial da Asa Sul, em 14 de julho.

Segundo as investigações, o criminoso se infiltrou no jogo on-line Pokémon-GO para atrair a estuprar a vítima. Após ter sido chantageada pelo homem, a adolescente fugiu para a casa da avó, em Ceilândia.

Moradora de uma comunidade na Asa Sul, a adolescente saiu de casa durante a noite de segunda-feira (18) com uma camiseta do Flamengo, short jeans, sandália havaiana e uma mochila. Após diligências, policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia localizaram a garota no meio da rua, no Sol Nascente, e descobriram que a menina havia sido violentada sexualmente.

Em depoimento especial, a adolescente contou que o homem fez sexo oral nela na escadaria de prédio

“O autor disse que se ela não fizesse iria divulgar fotos e vídeos seus para os pais. Posteriormente, o autor vendeu o contato telefônico da vítima para outros pedófilos, que também passaram a extorqui-la. Com medo, a jovem fugiu de casa” , afirmou o delegado-adjunto da 1ª DP, Maurício Iacozzilli.

Justiça mantém prisão

Na quinta-feira (2), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) converteu em preventiva a prisão flagrante do homem. O criminoso se infiltrou no jogo on-line Pokémon-Go para atrair a vítima. Ela foi localizada na quarta-feira (20) por investigadores da 1ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia.

O homem foi preso em flagrante e vai responder por estupro de vulnerável, extorsão, por manter pornografia infantil e por comercializar pornografia infantil. Caso seja condenado, pode pegar mais de 30 anos de prisão.

*Com informações do Correio Braziliense

