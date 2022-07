Música de EP póstumo de Marília Mendonça é nº 1 do Brasil no Spotify

A cantora Marília Mendonça tem a música mais ouvida do Brasil no aplicativo de streaming Spotify. A música “Te Amo Demais”, do EP póstumo “Decretos Reais” lançado na última quinta-feira (21), chegou ao primeiro lugar da playlist Top 50 Brasil no aplicativo em menos de 48 horas. O EP foi lançado, em homenagem à cantora, que faria 27 anos na sexta-feira (22).

Escrita por César Lemos, a canção ficou conhecida ao ser cantada por Leonardo e na voz da Marília Mendonça tem quase 1,3 milhão de reproduções.

O título do EP faz referência ao apelido com que Marília ficou conhecida “Rainha da Sofrência” e tem quatro clássicos sertanejos que foram extraídos da live “Serenata”, realizada no dia 15 maio de 2021. Segundo a equipe, novas faixas serão lançadas ao longo do ano.

Em uma hora de lançamento, o “Decretos Reais” atingiu mais de 500 mil streams no Spotify. O EP apresenta 4 faixas de clássicos do sertanejo, sendo eles: “Te Amo Demais” e “Não Era Pra Ser Assim” – versões originais com Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano -, e outras da enciclopédia Marília Mendonça: “Sendo Assim”, gravada por Genivaldo Santos em 1976, “Te Amo, O Que Mais Posso Dizer” sucesso na voz de icônico Ovelha e “Muito Estranho” (Dalto). Ao longo do ano novos projetos estão previstos.

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, em um acidente de avião. A goiana já havia conquistado o país e estava lançando internacionalmente o projeto Patroas, em parceria com Maiara e Maraisa. A cantora viajava para cumprir a agenda de shows quando a aeronave caiu em curso d’água próximo da rodovia BR-474, na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas.

