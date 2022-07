Homens são presos após aplicarem golpe do Pix em supermercado de Manaus

Manaus (AM)- Bruno Soares Silva, de 20 anos e Maike Bezerra de Andrade, de 24, foram presos na manhã deste sábado, por volta das 10h, após praticarem estelionato contra um empresário, dono de um supermercado em Manaus.

Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), foram acionados e informados que havia dois indivíduos suspeitos nas proximidades de um supermercado localizado na avenida Oscar Borel, bairro Compensa 2, praticando crime de estelionato.

No local, a equipe policial entrou em contato com o proprietário do estabelecimento que confirmou que estava sendo vítima do crime. Ele informou que os dois envolvidos fizeram uma compra de diversos resultando em um alto valor de exatos R$ 1.019,60, e ao dirigirem-se ao caixa, tentaram aplicar um golpe por meio do pagamento Pix.

Ainda segundo a vítima, o golpe teve sucesso no dia anterior, no mesmo estabelecimento, praticado por outros homens, porém, hoje foi percebido que os infratores agiam da seguinte forma: o golpista ao invés de confirmar o pagamento da compra, programa o pagamento para agendamento bancário e por esse motivo, a compra não era totalmente concluída, configurando assim, o crime de estelionato.

Os acusados, a vítima e o material foram apresentadas no 19° DIP para os procedimentos cabíveis. Os acusados compraram carne bovina, frango, garrafas de bebidas alcoólica, alimentos não perecíveis, produtos de higiene para adultos e criança.

A dupla não possui passagem pela polícia, mas foram presos em flagrante pelo crime de estelionato, utilizando a ferramenta tecnológica aplicada por Bancos Online.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Receita Federal alerta sobre golpes com aplicativos via internet

Defensoria alerte idosos sobre empréstimos indesejados

Entenda como funciona o golpe da portabilidade de salário