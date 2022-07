Mãe denúncia adolescente de 16 por manter relações sexuais com sua filha de 12 anos

Manaus (AM) – Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite desta segunda-feira (25), após manter relações sexuais com uma adolescente de apenas 12 anos. O fato ocorreu na rua Mesquita, no bairro São José 2, na Zona Leste da capital.

De acordo com as informações repassadas pelos policiais militares da 9º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada por volta das 18h para atender a denúncia de estupro, e ao chegar no local, os policiais ouviram as partes envolvidas no caso.

Ainda conforme as autoridades, após ser questionado, o autor do crime mostrou aos policiais militares, mensagens de que ele e a menina estavam “flertando” há dias, e que na tarde desta segunda-feira, a mesma o convidou para ir até a casa dela. Após consumirem o ato, o rapaz foi embora.

Por volta das 17h30 a mãe da adolescente chegou na casa e soube que o aconteceu entre a filha dela e o rapaz. Neste momento a mesma acionou a polícia e relatou o fato

A vítima e autor do fato foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), para prestar esclarecimentos sobre o caso. O adolescente está à disposição das autoridades para os procedimentos cabíveis.

