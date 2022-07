Suspeito é preso durante operação de combate à pirataria de combustível e carga no AM

Manaus (AM) – A operação Madeira foi deflagrada pela Polícia do Amazonas entre os dias 18 e 25 de julho em municípios da calha do Rio Madeira para combater pirataria de combustível e carga. A ação resultou em uma prisão em flagrante.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular do Departamento de Polícia do Interior (DPI), a ação ocorreu nos municípios de Nova Olinda do Norte, Manicoré, Borba e Novo Aripuanã.

“Em Nova Olinda do Norte interceptamos uma embarcação onde um homem foi preso com três armas, sendo uma pistola e uma de cano longo, munições e combustível irregular. Nosso objetivo é combater a pirataria nessa região e vamos intensificar as ações por Japurá, Tonantins e Coari”, destacou Torres.

O suspeito preso irá responder por crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo. Ele deve permanecer à disposição da Justiça.

