João Gomes revela bronca de Maisa após rumores de romance: ‘Pediu para dar uma maneirada’

João Gomes revelou que levou um bronca da apresentadora Maisa após brincadeiras nas redes sociais sobre um romance entre eles.

Tudo começou com a revelação de que o cantor foi apaixonado pela artista no passado.

Em maio deste ano, João Gomes chegou a dedicar uma música para Maisa.

Em entrevista ao jornal Extra, o cantor falou sobre o assunto.

“Depois do show, ela me mandou mensagem no Instagram falando que tinha achado massa uma pessoa da minha idade cantando e fazendo sucesso igual a mim, me passando uma energia muito boa com o que ela escreveu”, continuou.