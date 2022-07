Viaduto do Manoa terá pista interditada no sentido Centro no fim de semana

Agentes de trânsito estarão presentes para orientar o trânsito no local

Manaus (AM) – A alça superior do viaduto do Manoa, na avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus, será interditada a partir das 18h desta sexta-feira (29), e segue até a manhã de segunda-feira (1º), devido aos trabalhos de manutenção das juntas de dilatação da faixa de ônibus.

Desta vez, haverá interdição parcial no sentido bairro-Centro. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão presentes para orientar o trânsito no local.

Com os trabalhos de manutenção, os veículos poderão acessar o viaduto usando apenas uma faixa de circulação de veículos, no sentido bairro-Centro.

A interdição não irá afetar o serviço de transporte público. As linhas que transitam nas imediações seguirão os mesmos itinerários pela alça superior do viaduto no sentido bairro.

O IMMU disponibiliza o Disque Trânsito 0800-092-1188, para esclarecer dúvidas ou receber denúncias da população.

Leia mais:

Alça superior do viaduto do Manoa é interditada para manutenção neste fim de semana

Pista do viaduto do Manoa fica interditada para obras no fim de semana

Viaduto do Manoa é interditado temporariamente de sábado até segunda (21)