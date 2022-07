Duelos das quartas de final da Copa do Brasil são definidos em sorteio; veja

Foram definidos nesta terça-feira (19) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio, realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, colocou frente a frente Athletico-PR e Flamengo, que decidiram o torneio lá em 2019 e se reencontram agora em 2022.

Além do duelo de Rubro-Negros, as quartas de final também terão duelos desafiadores para as equipes paulistas. O Corinthians encara o Atlético-GO e o São Paulo enfrenta o América-MG. Fluminense e Fortaleza fazem o outro confronto.

Veja todos os confrontos

Atlético-GO x Corinthians

Fortaleza x Fluminense

São Paulo x América-MG

Athletico-PR x Flamengo

Vale lembrar que os mandos de campos foram definidos já no sorteio dos duelos. As partidas de ida das quartas acontecem nos dias 27 e 28 de julho, já os jogos da volta estão marcados para 17 e 18 de agosto.

Premiação

Quem avançar para as semifinais do principal torneio entre clubes do país embolsará R$ 8 milhões. Dos oito times que ainda estão vivos na disputa, São Paulo (R$ 11,570 milhões) e Atlético-GO (R$ 11,08 milhões) são os que acumulam as maiores quantias adquiridas na Copa do Brasil, já que estão na competição desde a primeira fase.

Já América-MG, Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Fluminense e Fortaleza, que vieram da Libertadores, somam R$ 8,8 milhões, pois não tiveram direito a receber as cotas das duas primeiras fases do torneio.

*Lance

Edição Web: Bruna Oliveira

