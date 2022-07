A decisão acontece um dia após a derrota do Gavião do Norte para o Volta Redonda, de virada, por 2 a 1, na Arena da Amazônia

Manaus (AM) – O Manaus FC anunciou que o treinador João Brigatti e o auxiliar Vágner “Vaguinho” dos Santos não fazem mais parte do elenco esmeraldino. No anúncio, feito na noite desta terça-feira (19), o clube também informou que o técnico Evaristo Piza, demitido em 26 de junho, retorna e será o comandante até o final da Série C do Brasileiro.

A decisão acontece um dia após a derrota do Gavião do Norte para o Volta Redonda, de virada, por 2 a 1, na Arena da Amazônia, pela 15ª rodada da Série C do Brasileiro.

Brigatti e Vaguinho foram anunciados em 28 de junho e estiveram no comando do Gavião do Norte, desde a 13ª rodada da Série C do Brasileiro, em três partidas: vitória por 4 a 2 contra o Ferroviário-CE, na Arena da Amazônia; empate sem gols contra o ABC-RN, em Natal; e, por último, a derrota de virada para o Volta Redonda.

Evaristo Piza, por sua vez, comandou o Manaus por 48 partidas, com 20 vitórias, 19 empates e 9 derrotas. O técnico foi contratado pelo Manaus na reta final do Brasileiro de 2021 e ficou a uma vitória do acesso para a Série B do Brasileiro. No comando do Gavião do Norte, Piza foi campeão amazonense em 2022. Na Série C deste ano, antes da demissão, foram quatro vitórias, cinco empates e três derrotas em 12 jogos.

“Todos seguem pelo mesmos objetivos: a classificação para o quadrangular e o acesso à Série B”, diz o trecho final da nota divulgada pelo Manaus FC.

