Vídeo: Corpo é encontrado “boiando” em igarapé no Novo Aleixo

Manaus (AM) – O corpo de um homem não identificado foi visto no final da tarde desta quinta-feira (28), boiando dentro de um igarapé na rua do Igarapé, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

Um vídeo flagrado por testemunhas mostra o corpo de um homem boiando no igarapé. Equipes policiais chegaram a ir até o local, no entanto, a correnteza estava forte e o corpo continuou descendo o leito do igarapé.

Veja o vídeo:

Muitos curiosos se aglomeraram no local para tentarem avistar o corpo. No entanto, escureceu e o corpo acabou sumindo.

É possível que o corpo volte a boiar nas próximas horas. Será necessário a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) para o resgate.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

