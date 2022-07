Corpo encontrado esquartejado na AM-010 é identificado

Manaus (AM) – O corpo que foi encontrado esquartejado na rodovia estadual AM-010 foi identificado pelos familiares na noite desta quinta-feira (28), e trata-se de Erivaldo Moreira Júnior, de 27 anos. A vítima era natural de Borba e estava há um mês em Manaus.

De acordo com o sargento Pedro dos Santos da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os familiares informaram que a vítima morava na comunidade 23 de setembro , localizada nas proximidades da rodovia AM-010.

Durante os procedimentos de perícia, os braços esquartejados foram retirados de um saco plástico e os familiares reconheceram a vítima por meio de uma tatuagem de crucifixo. Ao todo, ele foi atingido com 14 facadas.

A cabeça, braços e pernas foram removidos primeiramente pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). A perícia aguardou a equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas para resgatar o outro saco que possivelmente possa conter as coxas e o tronco da vítima.

A vítima trabalhava com material de construção, segundo o irmão. A motivação e autoria desse crime brutal é investigada pela Polícia Civil.

Leia mais:

Vídeo: Corpo é encontrado “boiando” em igarapé no Novo Aleixo

Corpo esquartejado é encontrado em sacos plásticos na AM-010

‘Operação Inquietação’ da PM faz busca a criminosos em Manaus