Homem é assassinado a tiros e tem corpo jogado em base do Samu na Compensa

De acordo com testemunhas, o homem foi deixado por pessoas não identificadas na base do Samu com marcas de tiros

Manaus (AM) – Um homem identificado como José Olímpio de Almeida, de 31 anos, foi assassinado na noite desta quinta-feira (28), na Zona Oeste de Manaus. Ele teve o corpo jogado em uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), localizada na avenida Brasil, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o homem foi deixado por pessoas não identificadas na base do Samu com marcas de tiros. Ele já teria chegado ao local sem vida.

Equipes da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas para atenderem a ocorrência e isolaram a área.

Ainda não há informações de onde essa vítima foi assassinada e as circunstâncias do crime. O Departamento de Polícia Técnico-Científica deve realizar a perícia no corpo, antes da remoção realizada pela equipe do Instituto Médico Legal.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Leia mais:

Assaltante de ônibus é capturado pela população e morto a terçadada e tiro na Zona Norte

Corpo encontrado esquartejado na AM-010 é identificado

Vídeo: Corpo é encontrado “boiando” em igarapé no Novo Aleixo