Assaltante de ônibus é capturado pela população e morto a terçadada e tiro na Zona Norte

O corpo do suspeito foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e será levado para exame de necrópsia

Manaus (AM) – Um suspeito de assalto ainda não identificado acabou se dando mal na noite desta quinta-feira (28), e foi morto com uma terçadada no pescoço e um tiro na cabeça. A ação aconteceu após um roubo na linha 640 do transporte coletivo urbano que trafegava pela avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o sargento Januário da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas informaram que o indivíduo acompanhado de outros dois comparsas entraram no ônibus com terçados e renderam as vítimas.

“No momento da fuga, realizada por um terreno íngreme que já é rota desses criminosos, a população revoltada conseguiu capturar um dos indivíduos e acabou por linchar ele. Os comparsas dele fugiram”, explicou o sargento.

O suspeito de assalto foi brutalmente assassinado com um golpe de terçado no pescoço e um tiro na cabeça. A área foi isolada por policiais militares da 6° Cicom até a atuação das demais equipes competentes.

O corpo do suspeito foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e será levado para exame de necrópsia. Os familiares do homem devem comparecer até o órgão para realizar o reconhecimento oficial.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Corpo encontrado esquartejado na AM-010 é identificado

Vídeo: Corpo é encontrado “boiando” em igarapé no Novo Aleixo

Corpo esquartejado é encontrado em sacos plásticos na AM-010