Garota VIP: Safadão recebe Eric Land, Ludmilla e Zé Neto e Cristiano na Arena da Amazônia

Com uma estrutura totalmente nova, o evento promete agitar o público até amanhecer o dia

No próximo sábado (6) a Arena da Amazônia será palco do “Garota VIP”, festival comandado por Wesley Safadão. Com uma estrutura totalmente nova, o evento promete agitar a capital amazonense até amanhecer o dia.

No palco, Safadão recebe Eric Land, Ludmilla, Zé Neto e Cristiano. “Será uma edição super especial e que, com certeza, vai ser bom demais”, disse Safadão, revelando ainda que o evento contará com muitas surpresas.

A dona de tudo, Ludmilla, chega chegando com “Socadona”, “Maldivas”, “A Danada Sou Eu” e muitos outros sucessos que estão na boca da galera.

Já Zé Neto & Cristiano sobem ao palco com o melhor da música sertaneja e cantam “Ela e Ela”, “Mulher Maravilha”, “Alô Ambev”, “Largado as Traças” e muito mais.

Eric Land, grande promessa da nova geração do forró, apresenta ao público “Cidade Inteira”, “Imagine a Cena”, “Sua Recaída” e “Botadão” feat. Felipe Amorim, faixa parte de seu segundo DVD gravado em Fortaleza no último dia 14 de julho.

E pra finalizar com chave de ouro, o anfitrião Wesley Safadão canta “Despedida”, “Na Cama Que Eu Paguei”, “Só Pra Castigar”, e os hits mais recentes “Passatempo”, “Tchuco Nela”, “Tu Tava na Revoada” e “Macetando”, já disponível em todas as plataformas de streaming.

A festa é sucesso de público em todos os lugares por onde passa e em Manaus não é diferente. A marca de Safadão no Garota VIP é cantar até amanhecer o dia.

Leia mais:

Wesley Safadão se prepara para o maior Garota VIP em Manaus

Wesley Safadão recebe alta médica após quadro delicado

Entenda mais sobre a doença que fez Wesley Safadão cancelar shows