Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisam o pedido do Ministério da Defesa para ter acesso aos códigos-fontes das urnas eletrônicas como uma ação para lançar dúvidas sobre o processo eleitoral. Conforme ministros, os militares já poderiam ter realizado a inspeção, pois, desde outubro, os códigos estavam disponíveis.

À CNN, um ministro afirmou que considera um abuso de paciência o envio de tantos ofícios pelo Ministério da Defesa para ressaltar pedidos idênticos. Um outro classificou como desinteresse o fato de o Ministério da Defesa não ter feito a inspeção ao sistema do TSE antes.

No site oficial, o ministério abriu uma aba com o título “Atuação das Forças Armadas em apoio ao TSE no aprimoramento da segurança e da transparência do processo eleitoral” em que relaciona os principais ofícios encaminhados neste ano ao Tribunal Superior Eleitoral com perguntas e sugestões.

Fontes das Forças Armadas ouvidas pela CNN apontam que irão continuar com o envio de contribuições e avaliam que, apesar de convidados pelo TSE, não sentem que sejam respeitados.

Os ofícios mais recentes, de segunda-feira (1), apresentam o alerta de urgentíssimo. Mas, de acordo com integrantes da corte, enquanto o documento ganhava repercussão nesta terça (2), técnicos da justiça eleitoral e técnicos das Forças Armadas já estariam em conversas para marcar a inspeção dos códigos, o que começou a ocorrer nesta quarta-feira (3). As inspeções costumam durar de três a quatro dias.

Antes de deixar a presidência do TSE, o ministro Edson Fachin marcou reunião com a direção-geral da Polícia Federal e também reservou os últimos dias para o anúncio de mais parcerias para auditar as urnas.

Na segunda-feira, representantes das Forças Armadas estiveram pessoalmente no tribunal com todas as instituições fiscalizadoras. Nesta quarta, os militares voltaram para realizar inspeção mais direta nos códigos-fonte.

Apesar das seguidas agendas, ainda há cobrança do Ministério da Defesa para uma reunião específica em que seria discutido o conjunto de ofícios e de sugestões já respondidas pelo tribunal. O TSE não prevê este encontro, no entanto, porque leva em consideração as sucessivas reuniões que já ocorreram.

