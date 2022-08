 Amazonense é eleita Miss Brasil Mundo 2022

A amazonense Letícia Frota, 20, foi eleita na noite desta quinta-feira (4), em Brasília, como a nova Miss Brasil Mundo. Esta é a primeira coroa da história do concurso para o Amazonas, que nunca havia vencido antes. Letícia, que é natural de Manaus, é modelo, digital influencer e estudante de Psicologia.

A jovem deixou para trás outras 35 candidatas no tradicional concurso de beleza feminina, que chegou à sua 62ª edição. Agora, ela inicia sua preparação para defender o país no Miss Mundo (ou Miss World, no original).

Em segundo e terceiro lugares, ficaram respectivamente Gaby Araújo, do Espírito Santo, e Ana Carolina Manginelli, de São Paulo. Completaram o Top 5 as misses Recôncavo Baiano, Isabella Gregorutti (quarto lugar), e Rio Grande do Norte, Thuany Cristine (em quinto). Quem passou a coroa foi a brasiliense Caroline Teixeira, titular de 2021.

No Top 8 estavam ainda as misses Maranhão, Danielly Martins, Mato Grosso do Sul, Hemilly Duarte, e Pará, Maria Carolina Costa. A Miss Pantanal-MT, Vitória Corvalan levou a faixa de Miss Simpatia, eleita pelas suas colegas, enquanto Rondônia levou o prêmio de Miss Fotogenia, escolhida pelo fotógrafo Raffa Rodrigues.

Pelo segundo ano consecutivo, a diversidade vem refletida no grupo de candidatas do Miss Brasil Mundo, com uma mulher trans na disputa do título. Ela é a jovem Alice Ridenn, que é a Miss Agreste Pernambucano.

A próxima edição do Miss Mundo, a mais antiga e tradicional disputa de beleza feminina do planeta, ainda não tem data divulgada, mas estima-se que ocorra no final do ano. A atual detentora do título é a polonesa Karolina Bielawska, coroada em março passado. O Miss Mundo é um dos principais concursos de beleza do planeta.

Comandado pela Miss World Organization, que também realiza o Mister Mundo, ele faz parte do chamado grand slam da beleza, onde estão também o Miss Universo, o Miss Supranational, o Miss Grand International e o Miss International. Apesar de ter sido lançado em 1951, o Miss Mundo começou a contar com representantes brasileiras apenas em 1958, sendo a pernambucana Sônia Maria Campos a primeira representante do país.

*Com informações da Folha de São Paulo

Leia mais:

Nicoly Alcântara é eleita Miss Amazonas Gay 2022

Amazonense Rebeca Portilho fica em 2º lugar no Miss Brasil 2022

AM terá representante de Presidente Figueiredo no Miss Brasil Aqua Nature