Nicoly Alcântara é eleita Miss Amazonas Gay 2022

Manaus (AM) – Glamour, beleza e elegância. Esses são alguns predicados avaliados na escolha de uma miss. Cumprindo com todos esses requisitos, no sábado (2), Nicoly Alcântara, 23, foi eleita a Miss Amazonas Gay Oficial na 23ª edição do concurso apoiado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

A cerimônia contou com a presença da primeira-dama Taiana Lima, que ressaltou o carinho e o apoio do Governo do Amazonas com a comunidade LGBTQIA+.

“Estou muito feliz de estar presente neste lindo e grandioso evento, vocês têm o meu apoio e do governador Wilson Lima. Nossa gestão olha por todos e nós estamos de prontidão para os trabalhos que pudermos ajudar”, disse Taiana Lima.

Por meio da Gerência de Diversidade e Gênero, vinculada à Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Sejusc (SEDH), juntamente com a produtora cultural Brenda Lamask, sete inscritas disputaram pelo título e desfilaram com trajes típicos e de gala. O evento ocorreu no Salão de Eventos Rio Solimões, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, Centro da capital.

O gerente de Diversidade e Gênero da Sejusc, Leopoldo Humell, destacou a importância dos trabalhos realizados pela gerência. “Nosso trabalho visa promover, diariamente, a diversidade em ações sociais e eventos, além de fortalecer as políticas públicas. O LGBTQIA+ é um grupo que ainda sofre com discriminações na sociedade e a gerência busca sempre mostrar a força que cada um possui ”, disse.

Conquista

A vencedora do concurso Miss Amazonas Gay 2022, Nicoly Alcântara, 23, expressou a felicidade ao receber a faixa e coroa no concurso de beleza.

“A palavra que define esse momento na minha vida é resiliência, esse título está sendo muito importante para mim, pois eu dei o meu melhor e graças a Deus consegui ter resultados positivos. Eu mesma confeccionei meu vestido e com muito esforço tive o mérito que almejava”, afirmou.

A campeã deve representar o Amazonas em 2023 no maior concurso de beleza gay do país, o Miss Brasil Gay Oficial, que ocorrerá em Juiz de Fora, Minas Gerais.

