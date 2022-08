Jovem é morto a facadas e corpo é encontrado no Colônia Terra Nova

Manaus (AM) – O corpo de um homem, com idade entre 20/25 anos, ainda não identificado, foi encontrado com várias perfurações, na manhã desta sexta-feira (5), no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital amazonense.

Por volta das 7h, moradores passaram pela rua Rio Purus e encontraram o corpo do homem. “Foi um susto imenso que a gente tomou. Não me lembro dele ser conhecido na área. Saí para comprar pão e todos estavam comentando e vi o corpo. É uma pena. A gente vê que é jovem”, disse uma moradora, que preferiu não ser identificada.

Características

A vítima tem cabelo curto e preto, moreno claro, trajando uma bermuda jeans e camisa branca, além de estar coberta com um pano azul. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local mas, como de costume, ‘ninguém sabe e ninguém viu’.

Imagens de câmeras de segurança de comércios próximos devem ajudar encontrar alguma pista que leve ao autor do crime.

Leia mais:

Suspeitos de assalto são presos com arma e drogas no Jorge Teixeira

Após vídeo de desafeto decapitado, criminosos são presos no AM

Três são presos e drogas, armas e carro roubado são apreendidos durante operação em Manaus