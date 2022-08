Vigilante é morto dentro de posto de gasolina em Manaus

Manaus (AM) – O vigilante Irdevaldo Ferreira da Silva, 57, foi assassinado a pauladas dentro do estabelecimento onde trabalhava, na manhã desta sexta-feira (5). No local funcionava um posto de gasolina, na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus.

A vítima foi abandonada perto de um das bombas, bem ao lado do próprio carro. O posto está desativado há algum tempo e Irdevaldo era o responsável pela segurança do local.

Conforme informações, ele morava em um contêiner na propriedade. Ao que tudo indica, ele foi alvo de um latrocínio (roubo seguido de morte). Isso porque a moradia estava completamente revirada e a motocicleta da vítima foi achada próximo a saída do estabelecimento, com uma sacola com vários pertences e roupas pendurados nela.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).

