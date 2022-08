Wilson Lima fala em varrer o caciquismo da política do Estado

Eleito sob o impulso de uma forte maré de mudanças que marcava a política brasileira em 2018, o governador Wilson Lima, hoje postulando a reeleição pelo União Brasil, não economiza críticas aos adversários e reitera sua vontade de varrer o caciquismo da política amazonense.

Desde o anúncio de sua parceria administrativa com o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), no ano passado, o governador prega o fim da era dos caciques no Estado, discurso que repetiu na quinta-feira (04) quando da convenção que homologou sua candidatura à reeleição com o apoio de nove partidos.

“Sabe quem é o padrinho político do governador Wilson Lima? É esse povo que tá aqui. É o povo que elegeu o governador Wilson Lima”, discursou o chefe executivo estadual, prometendo “fechar a cortina da história de poderosos que se achavam donos do estado”.

Militantes festejam

Em postagens nas redes, militantes do União Brasil comemoram os números da pesquisa do Instituto Iveritas, que registrou, pela primeira vez, o governador Wilson Lima na liderança das intenções de voto na corrida eleitoral estadual.

Wilson conta 33,3% da preferência do eleitorado, vindo a seguir Amazonino Mendes com 30,8 e Eduardo Braga com 16,7.

Braga/Anne Moura

Bem relacionada com a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, a secretaria nacional das mulheres petistas, Anne Moura, não teve dificuldades para ser ungida vice da chapa encabeçada por Eduardo Braga (MDB) na disputa pelo governo do Amazonas.

Pesou também na escolha o fato de Anne também ser amiga pessoal da esposa de Lula, socióloga Rosângela Silva, a Janja. O nome de Anne foi oficializado ontem na convenção do MDB, que homologou Braga como candidato ao Palácio da Compensa.

O excelente relacionamento de Anne com Gleisi e Janja poderá render dividendos importantes em favor do Amazonas, junto ao Palácio do Planalto, no caso de êxito de Lula e Braga nas urnas deste ano.

Mais de 20 mil

Mais de 20 mil pessoas lotaram ontem o Copacabana Choperia, no Tarumã, Zona Centro-Oeste, palco da convenção que homologou a chapa Braga/Anne Moura (PT).

A convenção reuniu 21 prefeitos do interior e centenas de candidatos à Câmara Federal e ao Legislativo Estadual que compõem a federação PT/PCdoB/PSD/MDB/PV, que apoia Braga e Lula no Amazonas.

O senador Omar Aziz (PSD), candidato à reeleição, e a ex-senadora Venessa Grazziotin, candidata à deputada federal pelo PCdoB, discursaram no evento destacando Braga e Lula.

Nicolau/Cristiane

A professora Cristiane Balieiro, do PSB, será a vice de Ricardo Nicolau (Solidariedade) na corrida majoritária estadual.

O presidente do PSB no Amazonas, deputado Serafim Corrêa, confirmou a indicação pelo Twitter.

Mayra vem aí

Filiada ao Avante, a ex-miss Brasil Mayra Dias, esposa do prefeito de Parintins, Bi Garcia, é considerada uma forte candidata a Assembleia Legislativa pelo Baixo Amazonas. Parintins possui pouco mais de 67 mil eleitores.

Com o apoio de Bi, ela se diz organizada para correr em busca de votos em Barreirinha, Nhamundá e outros municípios da região.

“Sabadão da Saúde”

O prefeito David Almeida e o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, anunciaram ontem o “Sabadão da Saúde”, estratégia de fortalecimento de ações de atenção básica voltadas para a população de Manaus.

O “Sabadão” terá quatro edições ao longo do mês de agosto, sempre aos sábados, com a ampliação da rede de atendimento em todos os distritos da capital.

Os serviços terão como público-alvo as pessoas com confirmação ou suspeita de hipertensão e diabetes, mulheres grávidas, mulheres em idade de realização do exame preventivo do câncer de colo de útero e crianças de 0 a 14 anos que precisam atualizar a caderneta de vacinação.

Festribal suspenso

A farra de gastos públicos, da ordem de R$ 1 milhão, que o prefeito Clovis Curubão (PT) iria fazer com a realização do 24° Festival Cultural das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro (Festribal 2022) foi brecada pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

A farra envolveria os artistas Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro, Naiara Azevedo, Amado Batista e Anderson Freire.

O Festribal estava programado para acontecer entre os dias 30 de agosto e 03 de setembro.

Jô Soares

Nas redes sociais não cessam homenagens e lamentações em torno da morte do humorista José Eugênio Soares, o Jô Soares, ocorrida na madrugada de ontem.

Jô nasceu no Rio de Janeiro em 1938. Estudou na Suíça e nos Estados Unidos, falava seis línguas e abandonou o plano de ser diplomata para se dedicar à vida artística. A partir de 2000, comandou, por 16 anos o Programa do Jô na Globo.

Jô foi ator de teatro, cinema e televisão, além de dramaturgo, roteirista, diretor e escritor. Ingressou na TV Globo em 1970 como protagonista do programa “Faça Humor, Não Faça Guerra”. Já havia passado pelos canais Continental, Rio, Tupi, Excelsior e Record. Atuou, por exemplo, no clássico “Família Trapo”.

Briga acirrada

Na corrida por cadeiras na Assembleia Legislativa do Amazonas, uma das disputas mais acirradas ocorrerá entre os candidatos do Partido Liberal, conforme os nomes anunciados na convenção em que a legenda oficializou apoio à reeleição do governador Wilson Lima e ao coronel Alfredo Menezes na briga pelo Senado.

Nos bastidores da legenda fala-se em verdadeiro “duelo ao sol” entre os deputados Delegado Péricles, Cabo Maciel, Tony Medeiros e Professora Therezinha Ruiz, lutando por reeleição, com nomes como o ex-vereador Jorge Maia, Adriel Kokama, Débora Menezes e Dr. San Felix “fungando no cangote”.

Nair Blair

Candidata ao governo do Amazonas pelo Agir, antigo PTC, a empresária Nair Blair, peça chave no processo de cassação do ex-governador José Melo, visitou o Distrito Industrial na quarta-feira (03).

Na Visteon Electronics, ao lado da sua vice, Rita de Cássia Bezerra Nobre, Nair pregou a diminuição da carga tributária para a atração de mais investimentos na Zona Franca de Manaus.

O Agir de Nair disputa as eleições de 2022 com 25 candidatos à Assembleia Legislativa e 9 concorrentes à Câmara Federal.

Qualificação

Por meio do Coletivo Online, o Instituto Coca-Cola Brasil está oferecendo curso de qualificação para quem tem entre 16 e 25 anos, mora nas comunidades urbanas de baixa renda e busca acesso ao mercado de trabalho.

O curso é 100% digital, é feito pelo celular e é 100% gratuito. Para se inscrever basta entrar no link https://bit.ly/COLETIVOZUMBI20221. As vagas para participar do programa são limitadas e as inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de agosto.

“Ameaças à Corte”

Com medo de ataques hackers às vésperas das eleições de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adota medidas técnicas com o objetivo de proteger o sistema eleitoral da Corte e os tribunais regionais.

O TSE se previne para evitar que seja atingido como aconteceu com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2020.

Naquele ano, o STJ sofreu um ataque “ransomware”, um sofisticado crime cibernético que sequestra dados e só os devolve mediante pagamento de resgate.

Briga no Nordeste

Um dos principais assessores do presidente Jair Bolsonaro, (PL), o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), admitiu à Folha de São Paulo que o presidente está em desvantagem a Lula no Nordeste.

Contudo, Ciro diz que a diferença deve cair nas próximas semanas e que aposta em uma virada de Bolsonaro na região.

