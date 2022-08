Ciro Gomes e a ZFM

“Ao reduzir de forma descuidada o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), o Governo Federal tira a grande vantagem comparativa da alocação do Polo Industrial de Manaus. Isso é um crime que o governo está fazendo, porque aqui não é irrelevante”.

“São oito por cento da produção industrial brasileira num lugar em que a logística é muito cara. Praticamente todos os insumos vêm de fora e praticamente todo o mercado do produto fabricado aqui é fora. Se você não compensar com tratamento creditício, tributário, de logística, essa questão, você vai destruir uma produção da qual o Brasil não pode abrir mão”.

Tais comentários pertencem ao presidenciável Ciro Gomes que, ao prestigiar, em Manaus, a convenção do PDT que sacramentou o nome de Carol Braz na corrida eleitoral para o Governo Estadual, manifestou, com admirável bom senso, sua posição acerca do modelo Zona Franca de Manaus, enfatizando sua importância estratégica para o desenvolvimento econômico da região Norte e, especialmente, para um Estado com dimensões continentais e isolado como o Amazonas.

Na entrevista que concedeu a imprensa, Ciro teceu duras críticas à forma como o Governo Federal trata a ZFM desde 2019, quando o ministro da Economia Paulo Guedes, inimigo contumaz da política de incentivos fiscais que sustenta o modelo, assumiu uma série de atos absurdos e ilegítimos com o propósito de desestabilizar o Parque Industrial de Manaus.

Pode-se mesmo afirmar que Guedes é uma espécie de czar que gerencia a economia brasileira de costas para o Amazonas. Mas ainda bem que suas investiduras sempre morrem no Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição que ampara a ZFM. Aplausos para Ciro que prega a criação de um dispositivo legal para interiorizar a ZFM.

Leia mais:

DIREITO EDUCACIONAL: em que casos um Bom Assessoramento Jurídico pode contribuir?

“Combinado claro, não custa caro!”

“Combinado claro, não custa caro!”