Mototaxista é executado com mais de 15 tiros no bairro Compensa

Manaus (AM) – O mototaxista Edilson Feitosa Ribeiro, de 23 anos, foi brutalmente assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (5), por volta das 19h, na rua do Porto, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele era morador da área e os familiares acompanharam a perícia extremamente abalados emocionalmente.

De acordo com o sargento Curitima da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da área ouviram em torno de 10 a 15 disparos de arma de fogo e ao saírem das residências se depararam com o corpo da vítima.

“O jovem é morador da área e foi surpreendido por atiradores que chegaram no momento em que ele se aproximava da própria motocicleta. Não sabemos se ele estava chegando ou saindo no momento em que ocorreu a execução. Ainda não temos informações se ele possuí passagem criminal. Somente durante as investigações esses dados serão checados”, explicou o sargento.

O local do crime foi isolado para atuação das demais equipes competentes. Equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC) estiveram presentes na cena do crime e encontraram pelo menos oito estojos calibre nove milímetros próximo ao corpo da vítima.

Edilson foi atingido com mais de 15 disparos de arma de fogo. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal IML e será levado para exame de necrópsia.

A motivação do crime e autoria será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

