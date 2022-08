Após ler a Bíblia, homem é executado a tiros por pistoleiros na Compensa

Manaus (AM) – Um homem identificado como Perleilson Lima Nascimento, de 31 anos, foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (5). O crime ocorreu, por volta das 8h10, no beco Comércio, rua Marimota, no bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

De acordo com as informações repassadas aos policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima havia acabado de acordar e ler a Bíblia como fazia todas as manhãs.

Ainda conforme os relatos, três homens armados invadiram a residência e foram até o cômodo em que estava Perleilson, e efetuaram diversos disparos contra ele. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, os assassinos fugiram do local sem serem identificados. De acordo com a polícia, a vítima tinha passagem pelo crime de roubo, ocorrido no ano de 2017. A equipe policial não foi informada se Perleilson estava, atualmente, envolvido no mundo do crime. Portanto, não há informações sobre o que motivou a execução.

Entretanto, devido às características da execução, a polícia não descarta a ligação com acerto de contas por tráfico de drogas. Porém, somente as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pelas investigações, poderão elucidar o caso.

O corpo do homem foi periciado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), posteriormente foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), para ser realizado o exame de necropsia e, em seguida, entregue aos familiares para os procedimentos fúnebres.

Outro crime na Compensa

Na noite de quinta-feira (4), outro assassinato foi registrado na Compensa. Miqueias de Souza Lemos, 22 anos, foi morto na rua Cristo Rei.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), um familiar informou que Miquéias foi alvejado por dois disparos. As informações preliminares apontam que ele teria sido morto por engano, o alvo seria o irmão gêmeo dele.

