Paquistanês que matou motociclista paga fiança de R$ 70 mil e é solto

O empresário paquistanês Wasim Aftab Malik, 46 anos, acusado de atropelar e matar Gilvane Cassemiro Pereira, 52, e deixar Gustavo da Silva Santiago, 28, ferido, recebeu liberdade provisória na tarde deste sábado (6) após audiência de custódia. A soltura foi decretada mediante pagamento de fiança de R$ 70 mil.

Durante a audiência, realizada na 3ª Vara Criminal de Ceilândia, o juiz substituto Valter André de Lima Bueno Araújo também suspendeu o direito de dirigir do empresário e determinou o recolhimento do passaporte dele.

De acordo com o advogado do paquistânes, Jean Cleber Garcia, o acusado comprometeu-se ainda a amparar as famílias afetadas pelo acidente.

“Tanto a defesa quanto o senhor Wasim Malik entendem a gravidade do delito. Foi uma fatalidade, mas ele vai buscar de todas as formas amparar tanto a família do senhor que perdeu a vida, quanto do rapaz que está hospitalizado. Nós nos colocamos à disposição para o contato das famílias e vamos tentar minimizar o sofrimento deles”, afirmou o advogado.

Malik estava embriagado e dirigia em alta velocidade quando bateu e arrastou os motociclistas, na madrugada de sexta-feira (5). O acidente fatal aconteceu no cruzamento da Fundação Bradesco, entre a Avenida Hélio Prates e a QNN 27, em Ceilândia.

Após o acidente, o empresário foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia centro).

O paquistanês estava bêbado, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). No carro dele, foram encontradas garrafas de bebida alcoólica vazias.

Segundo a empresa que cuida da regularização do estrangeiro, Thagori Group, Malik possui união estável com uma brasileira e tem dois filhos paquistaneses.

Ele é dono de um supermercado, conhecido como Minimercado de Dubai, que fica na Praça Bem Te Vi, na Quadra 105, em Águas Claras.

Se for indiciado, o empresário pode responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de lesão corporal culposa.

*Com informações do Metrópoles

