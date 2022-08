Veja: Brasil lança ofialmente camisa da Copa

A Nike e a CBF apresentaram, de forma oficial, neste domingo (7), as camisas que a Seleção Brasileira vai usar durante o Mundial do Catar.

De acordo com a fabricante de material esportivo, a coleção simboliza a “garra brasileira” e foi lançada sob a alcunha de “Veste a Garra”, com a participação de nomes como os jogadores Richarlison, Rodrygo, Phillipe Coutinho, Marquinhos e Adriana; o velocista Paulo André, o rapper Djonga, o funkeiro MC Hariel, a streamer Babi Loud, a judoca Rafaela Silva e o ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

Veja:

Modelo 1

Modelo 2

A camisa poderá ser comprada a partir do dia 8 de agosto para Membros Nike no site oficial da fabricante e, a partir do dia 12 de agosto, para o público em geral. A Nike ainda não informou o preço do produto.

A Seleção Brasileira estreia no Mundial do Catar no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h.

