Denunciado por agressão, homem mata ex a facadas: ‘Fui covarde’

Uma mulher foi morta a facadas na frente do irmão, de 16 anos, dentro da própria casa, no bairro Cardoso, em Belo Horizonte. O principal suspeito do assassinato de Emilly Luiza Ferrete Fernandes, 25, é o ex-namorado Thales Tomás do Vale, de 29 anos, denunciado à polícia por ela pelo crime de agressão, dois dias antes do assassinato.

Ele foi preso na manhã de hoje em um motel na capital mineira, mas ainda não tem defesa constituída, portanto, não foi possível ouvir sua versão sobre o caso. Na chegada à delegacia, ele foi questionado pela imprensa sobre o que diria à família e afirmou: ‘Fui covarde’.

Segundo o irmão da vítima, Emilly teve um namoro com o rapaz de cerca de oito meses.

Na última terça-feira (2), apenas dois dias antes de ser morta, a jovem teria relatado a um amigo as agressões, por ele não aceitar o fim da relação entre os dois.

O homem, que também tem cidadania americana, teria voltado para Minas Gerais há cerca de um mês, após uma temporada nos Estados Unidos. No final da manhã de ontem, ele foi até a casa onde Emilly morava e agrediu a ex-namorada com facadas.

Na tentativa de socorrê-la, o irmão da vítima tentou revidar as agressões, mas acabou tendo as mãos atingidas por golpes de faca. O dono do imóvel em que os jovens moravam viu o momento em que o investigado deixou o local correndo, com as roupas ensanguentadas, e acionou a Polícia Militar.

Emilly chegou a ser socorrida e foi levada ao Hospital Júlia Kubitschek, também em Belo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos. A médica que realizou o atendimento afirmou que ela tinha cerca de dez perfurações pelo corpo, na região do tórax, do fêmur e da cervical.

Logo após o crime, a Polícia Militar foi a uma casa no bairro Betânia, indicada como endereço do ex de Emily, mas não conseguiu localizá-lo. Em contato com conhecidos do casal, eles decidiram acionar a Polícia Federal e Rodoviária, alertando sobre suas viagens aos Estados Unidos e familiares dele na cidade de Governador Valadares.

