Amom Mandel e Rodrigo Guedes se destacam por alta produtividade e compromisso na CMM

Amom é o vereador mais produtivo, com 1,5 mil requerimentos, e Guedes é o único vereador com 100% de presença física

Manaus (AM) –Alguns vereadores tem ganhado destaque pela performance positiva na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Entre eles, Rodrigo Guedes (Republicanos) mostrou assiduidade rígida em participar de todas as sessões plenárias de forma presencial. Já Amom Mandel (Cidadania) tem se comprometido em ser o vereador mais produtivo, com mais de 1,5 mil requerimentos.

Único vereador com 100% de presença física no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) desde o início do mandato, Rodrigo Guedes (Republicanos) anunciou que renunciará seu mandato caso seja comprovado que outro vereador participa de forma física e integral das sessões plenárias desde 2021. O anúncio foi feito durante o pequeno expediente desta segunda-feira (8).

Durante seu discurso, o vereador destacou a importância de cumprir com os deveres do cargo com responsabilidade e participar das sessões plenárias do início ao fim.

A assiduidade já faz parte da rotina de trabalhos de Guedes, que participou de forma presencial de todas as sessões plenárias desde o início de seu mandato, sendo o único vereador com 100% de presença física e um dos responsáveis pela derrubada das sessões híbridas, nas quais o vereador poderia participar de forma presencial no plenário ou de forma virtual, sem efetiva forma de comprovação de que, de fato, estaria participando da sessão .

“Estou sempre aqui cumprindo a minha obrigação! Eu acredito que é algo muito grave quando a população assiste a sessão e ver o plenário vazio! Precisamos estar aqui, discutindo projetos que favoreçam a população. Infelizmente, na maioria das sessões o plenário está vazio e essa Casa serve a população, é de extrema importância que estejamos aqui todos os dias. Sem marcar presença e ir embora logo em seguida”, reforçou.

Guedes cobrou ainda que a ausência dos vereadores não cresça durante o período da campanha eleitoral que inicia na semana que vem.

Vereador mais produtivo

Em mais uma conquista do primeiro mandato, o gabinete do vereador Amom Mandel (Cidadania) ultrapassou, nesta segunda-feira (08/08), a marca de 1,5 mil requerimentos protocolados no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl), produzidos durante o recesso parlamentar deste ano. Ao todo são 1.520 requerimentos, 22 projetos de lei, 44 indicações, 5 moções e 1 projeto de decreto legislativo protocolados. O número é um dos maiores de todas as legislaturas para um período de recesso e pós-recesso legislativo.

Grande parte dos documentos foram produzidos ainda durante as últimas semanas de julho deste ano, mas pela impossibilidade de protocolar naquele período, entraram no sistema apenas na primeira semana de agosto, durante o retorno das atividades parlamentares. Segundo Amom, alcançar essa meta representa o trabalho em equipe que está sendo feito em prol da população manauara, como solicitações de serviços ou de informações da Prefeitura de Manaus. Amom desafiou os colegas parlamentares a também aumentarem as produtividades.

“Essa era uma meta que eu tinha com a equipe, ser o primeiro em produtividade parlamentar, sem preencher o volume da produção com projetos com pouca necessidade, como troca de nome de rua, praças ou honrarias diversas. Desafio aos outros parlamentares a também aumentarem a produtividade, que essa seja uma competição saudável”, disse Amom.

Além desta, Amom também se comprometeu a terminar este ano com outras metas alcançadas, como o pleno funcionamento dos aplicativos “Amônibus” e “Buracômetro” que irão permitir que a população tenha, na palma das mãos, a possibilidade de fazer denúncias de forma fácil e rápida. O destaque também foi para o plantio das 7.537 árvores, fruto de um compromisso firmado por Amom ao ser eleito.

“A próxima meta é continuar a fase de testes dos aplicativos Amônibus e Buracômetro e, posteriormente, continuar o projeto Galho Forte. Durante o recesso parlamentar fizemos o plantio da última muda da fase inicial do nosso projeto Galho Forte, plantar uma árvore por voto, totalizando 7.537 mudas plantadas em Manaus, em todas as regiões”, ponderou Amom.

*Com informações da assessoria

