Alunos de escola municipal participam de palestra sobre empreendedorismo na CMM

Manaus (AM) – Com os temas empreendedorismo e qualificação profissional, a palestra realizada na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e apresentada pela diretora da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, Deborá Cavalcante, nesta semana, trouxe ensinamentos sobre a construção da vida profissional para alunos da Escola Municipal Rodolpho Valle.

Na oportunidade, a gestora da escola municipal, Erika Calheiro, ressaltou a importância de despertar nos alunos o interesse pela busca da qualificação profissional. “É importante esses jovens entenderem e aprenderem qual melhor caminho eles devem tomar para ter uma vida profissional de sucesso. É necessário saber onde se quer chegar, e como fazer isso. A partir do momento em que se estuda suas possibilidades e planeja, você está dando o primeiro passo certo”, afirma.

Ao final da palestra, a diretora da Escola do Legislativo, Debora Cavalcante apresentou aos alunos o Programa EscolegisCMM, o qual tem dado oportunidades de qualificação profissional gratuita a jovens e adultos, através dos cursos ofertados todos os meses. “São 77 cursos oferecidos pela plataforma, tendo 25 mil vagas por mês, em diversas áreas de atuação, dando mais oportunidade para essas pessoas, podendo ajudar elas a ingressarem no mercado de trabalho”, reforçou.

Gratuitos e com direito a certificado, as inscrições para os cursos de agosto ficam abertas até o dia 30 de julho, no endereço https://inscricoes.escolegiscmm.com.br . O aluno escolhe o curso e pode assistir os conteúdos das aulas pelo computador ou direto no smartphone, baixando o aplicativo Escolegis CMM, nas lojas dos sistemas Android ou IOS.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Aleam realiza ação voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade

Aleam marca primeiro semestre de 2022 com avanço do direito do consumidor no AM

Aleam deve seguir tradição de renovação entre 40% e 55%, diz cientista político