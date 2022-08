“Minha resposta aos ataques é o trabalho”, diz Wilson Lima

Para o governador Wilson Lima (União Brasil), a resposta aos ataques sofridos por ele durante o debate eleitoral do último domingo, na TV Band, é o trabalho realizado à frente da máquina pública estadual. “Enfrento ataques desde a transição, em 2019, os caras não aceitavam o resultado das urnas. Minha resposta é o trabalho”.

Em entrevista à Rede Tiradentes, na manhã de ontem, Wilson esclareceu a polêmica sobre a chamada crise do oxigênio ocorrida no auge da pandemia.

“Estávamos numa batalha para salvar vidas, há um processo sobre isso e não existe nenhum documento assinado por mim indicando que cometi alguma irregularidade, não houve má-fé. Miami, nos Estados Unidos, Equador, Peru e Espanha tiveram problemas de desabastecimento de oxigênio. Com relação a isso, estou tranquilo”, disse o governador.

Wilson explicou não ter comparecido ao debate devido a compromisso em Tabatinga envolvendo a entrega de leitos de UTI. Retornou a Manaus às 22 horas de domingo (07).

“Saúde sucateada”

Segundo Wilson Lima, a saúde foi uma das piores heranças recebidas pelo seu governo em 2019.

“Herdei a herança de um sistema de saúde sucateado, com 12% de abastecimento na Central de Medicamentos, hoje o abastecimento tá quase 100%. Não havia nenhuma usina de oxigênio, hoje há 45 usinas funcionando”, enfatizou.

Segurança pública

Aos ataques desferidos pelos adversários quanto a segurança pública, Wilson Lima rebateu dizendo à RT que seu governo não se acomodou diante da questão.

Dentre outras coisas, citou a criação da Base Arpão, na região do Rio Solimões, e a adoção de um moderno sistema de inteligência, com o uso de alta tecnologia, que permite a recuperação rápida de veículos roubados.

Nova matriz

Interpelado sobre a crise da Zona Franca de Manaus e novas alternativas econômicas para o Amazonas, o governador destacou que seus adversários o criticam sem conhecimento de causa.

Conforme ele, o Governo do Estado cumpre o seu papel, lutando com ações no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) na defesa dos incentivos fiscais da ZFM.

Quanto as novas alternativas, destacou a consolidação do projeto referente a exploração de gás natural no eixo Silves/Itapiranga, bem como o início da exploração de potássio em Autazes e o incremento de projetos abrangendo a bioeconomia em 2023.

O objetivo é a criação de 120 mil empregos diretos e indiretos em 2023 no Amazonas, afirmou Wilson.

Fundef urgente

O deputado Belarmino Lins (PP) comemorou a chegada à Assembleia Legislativa do projeto de lei do Governo do Estado que determina o pagamento do Fundef aos profissionais da rede estadual de ensino. Na semana passada, em Moção de Apelo, o parlamentar havia solicitado o pagamento aos educadores.

No Twitter, o governador Wilson Lima escreveu ontem: “Enviamos para a Aleam o projeto que autoriza o pagamento do Fundef para profissionais do magistério da Educação Básica, ativos e aposentados, que estavam no cargo entre 1998 e 2007. Peço celeridade aos deputados para que a gente avance e reconheça quem tanto fez pela Educação”.

O projeto tramita em regime de urgência na Aleam e poderá ser votado nesta quarta-feira (10) no Plenário Ruy Araújo.

Nair protesta

O partido AGIR, da candidata Nair Blair, protestou contra a TV Band, acusando-a de discriminação ao não convidar Nair para participar do debate do último domingo.

Os advogados Tiago Albuquerque e Denise Coelho não aceitaram o argumento da emissora de que a não participação de Nair justificava-se pela falta de representatividade do Agir no Congresso Nacional, conforme as regras do debate eleitoral.

Chefão do crime

Ruben Dario da Silva Villar, o “Colômbia”, pode ser o chefão de uma facção criminosa que explora pesca ilegal na Terra Indígena Vale do Javari.

A suspeita é da Polícia Federal, que mantém “Colômbia” preso por provável relação com o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips no Javari, em junho passado.

Abandonados

Uma assembleia da Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes (Ayrca), realizada no final de julho, denunciou a situação de total abandono dos indígenas do povo Yanomami que habitam a comunidade Maturacá, entre os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro.

A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) foi informada sobre a denúncia e prometeu agir para socorrer os indígenas que, além da precariedade dos serviços de saúde, enfrentam o drama do abuso do álcool e das atividades ilegais dos garimpeiros no Alto Rio Negro.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos exigiram do governo brasileiro atenção especial aos povos indígenas com o agravamento das ações do crime organizado na Amazônia.

Thiago de Mello

Prosseguirão abertas, até o dia 21 de setembro, as inscrições para projetos artístico-culturais referentes ao “Concurso Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello”.

Conforme a Manauscult, o concurso vai contemplar até 55 propostas, em um investimento total de R$ 1,6 milhão na cadeia econômica da cultura de Manaus.

O nome do prêmio é uma homenagem ao poeta amazonense Amadeu Thiago de Mello, que faleceu no dia 14 de janeiro de 2022, em Manaus, aos 95 anos.

Economistas

O Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) promove até o dia 13 de agosto a Semana do Economista 2022 – O Amazonas que Queremos.

O evento é voltado aos profissionais de economia, estudantes, pesquisadores da economia e demais interessados.

Hoje acontece uma maratona de desenvolvimento de ideias focando o tema “Soluções de renda para pessoas de baixa renda”.

No dia 11 acontecerá a Mesa-Redonda: Zona Franca de Manaus – Tendências e expectativas, que terá como participantes: Nelson Azevedo (Fieam), Algacir Polsin (Suframa), Alex Del Giglio (Sefaz), Ângelus Figueira (Seedcti), economista Osiris Silva e Lamisse Said da Silva Cavalcanti (Sebrae).

Datas alteradas

O edital do concurso da Prodam foi retificado. As alterações ocorrem exclusivamente no período para solicitar a isenção da taxa de inscrição, que foi alterado para os dias 8, 9 e 10 de agosto.

A alteração foi necessária depois que o site do Instituto Quadrix, contratado pela Prodam para realizar o certame, passou por instabilidades nos dias 4 e 5 de agosto.

Agora, os que desejarem solicitar a isenção da taxa de inscrição poderão fazê-lo das 9h do dia 8 de agosto até às 17h do dia 10 de agosto. As solicitações de isenção realizadas no período original, de 3 a 5 de agosto, permanecem válidas.

Carta pró-democracia

O candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou a carta-manifesto pró-democracia organizada por entidades e por alunos da Faculdade de Direito da USP.

O documento já foi assinado também pelos presidenciáveis Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB e Luiz Felipe D’Ávila e pelos ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff (PT).

Maus-tratos

O Instituto S.O.S Pet denunciou os organizadores do Circuito de Vaquejada, ocorrido no município de São Sebastião do Uatumã no último fim de semana, por maus-tratos a animais.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um cavalo, que mesmo com dificuldade de locomoção, foi colocado para correr no circuito. Ele acabou caindo no percurso e precisou ser carregado para fora da pista. O estado do animal é grave.

Prefeitura notificada

Patrocinadora da Vaquejada, a Prefeitura de São Sebastião de Uatumã foi notificada ontem para apresentar os responsáveis pelo ato selvagem na Vaquejada.

A Delegacia de Polícia do município e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM) apuram as responsabilidades acerca do crime.

