Assaltantes capotam veículo durante perseguição policial no Alfredo Nascimento

Manaus (AM) – Quatro criminosos ainda não identificados pela polícia foram presos pelas equipes da Rocam na noite desta segunda-feira (8), após uma perseguição policial que terminou na rua Santa Maria da Paz, na comunidade Alfredo Nascimento, na Zona Norte de Manaus. Os suspeitos capotaram o veículo e colidiram contra um caminhão que estava estacionado.

Conforme um motorista de aplicativo que preferiu não se identificar, ele estava finalizando uma corrida na avenida Grande Circular, no bairro São José Operário, na Zona Leste, quando os quatro criminosos se aproximaram, tomaram o carro de assalto e ainda deram uma coronhada nele.

“Consegui pedir ajuda para o segurança de uma clínica próxima e prontamente acionei os policiais militares. Eles identificaram o veículo já em atitude suspeita aqui no Alfredo Nascimento e iniciaram a perseguição que terminou no capotamento. O prejuízo foi grande, o carro é alugado e é o meio que eu tenho para sustentar minha família “, declarou.

Os quatro criminosos tiveram lesões com a colisão do veículo. No entanto, apenas um deles ficou preso às ferragens do carro modelo Fiat Uno. Foi necessária a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas para o resgate dele.

Os moradores da área acompanharam a ocorrência revoltados pela ação criminosa do quarteto. Os indivíduos foram detidos e serão levados a uma unidade hospitalar para receberem atendimento médico.

Após a alta médica, a ocorrência será apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

