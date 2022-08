Amazonas abriu mais de 3 mil novas empresas em julho

O tempo médio de abertura de uma empresa no Amazonas foi de 17 horas no mês passado

Manaus (AM) – O Amazonas abriu 3.705 novas empresas no mês de julho. Ao todo, o Estado encerrou o mês com 198.618 empresas ativas. Os dados são do Painel Mapa de Empresas da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (Sepec), do Ministério da Economia, atualizado na terça-feira (9).

O tempo médio de abertura de uma empresa no Amazonas foi de 17 horas no mês passado. É o quarto melhor prazo nacional, alcançado também por Pernambuco e Mato Grosso.

O prazo médio amazonense para abertura de empresas ficou em 15% mais rápido na comparação com junho (20 horas) e reduzido em 60,5% em relação a julho de 2021 (1 dia e 19 horas).

Entre as capitais, Manaus ficou no grupo com o nono tempo médio mais longo para o processo de registro de uma nova empresa (16 horas) no mês passado. Isso representa queda de 15,8% em relação a junho (19 horas) e retração de 30,4% sobre julho do ano passado (23 horas).

Para abrir uma empresa, basta clicar no link e seguir o a passo a passo aqui: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim/abra-sua-pessoa-juridica

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Pesquisa mostra que brasileiros apontam a economia como principal problema do país

Fieam reage a ataques à ZFM: “Aqui não é a economia das sombras, que não emite nota fiscal”

Corte no Orçamento deve ser em saúde e educação, diz Ministério da Economia