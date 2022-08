Flamengo projeta mandar jogos do Carioca no Norte e Nordeste

Para que o Flamengo mande jogos fora do estado do Rio de Janeiro é preciso o aval da Federação de Futebol do Estado

O Flamengo que segue vivo no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores deste ano já trabalha no planejamento de 2023. O presidente Rodolfo Landim deu o ok para o projeto de levar partidas do Campeonato Carioca para o Norte e Nordeste do país, e já iniciou tratativas com cidades como Manaus, Belém e São Luís.

O desejo do clube é poupar o Maracanã do excesso de jogos a cada início de temporada e ainda valorizar o torcedor de praças que não estão acostumadas a receber o Flamengo. Para isso, o projeto é vender as partidas com cotas pré-definidas de cerca de R$ 1 milhão, permitindo assim também lucro aos investidores locais.

O perfil @essenciarubronegra flagrou, inclusive, a gravação de um vídeo do presidente Rodolfo Landim com representantes de Manaus para mandar jogos na Arena da Amazônia.

“Tenho tido conversações com o presidente da Ferj para ver se colocamos alguns jogos do Flamengo no Carioca do ano que vem fora do Rio. Um deles que a gente quer é mandar jogo em Manaus. Acredito que vai ser um bom presente para a torcida poder acompanhar o Mengão de perto. Estamos em tratativas e espero que tenhamos isso até o fim do ano”.

Para que o Flamengo mande jogos fora do estado do Rio de Janeiro é preciso o aval da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Ainda não há tabela definida para a edição de 2023 do campeonato.

*com informações do G1

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Marrocos demite técnico 3 meses antes da Copa do mundo

Palmeiras segura empate e se classifica nos pênaltis

Fifa quer antecipar início da Copa do mundo