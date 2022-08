Homens de até 25 anos são mais suscetíveis aos golpes na internet, diz pesquisa

O número de fraudes na internet no primeiro semestre do ano atingiu cerca de 3 milhões de tentativas, de acordo com o levantamento exclusivo da a ClearSale (CLSA3), especialista em prevenção e gerenciamento de risco.

Desse total, os homens são mais suscetíveis a sofrerem golpes na internet. Entre as idades, a geração millenials – até 25 anos – é o grupo de maior risco em fraudes online. Já a geração baby boomers – acima de 51 anos — está em segundo lugar, de acordo com o estudo que considerou 6 mil empresas, no período de janeiro a 30 de junho de 2022.

A população masculina sofreu cerca de 2,88% de tentativas de fraudes. Na sequência, está o grupo considerado como “outros” com 2,25% e, por último, a população feminina com 1,55%. No entanto, o estudo mostra que as mulheres seguem liderando como o grupo que mais realiza compras de forma remota, representado 32,4 milhões de pedidos no primeiro semestre de 2022.

Para o Head de Estratégia de Mercado da ClearSale, Marcelo Queiroz, os dados mostram que os jovens e, principalmente, os homens têm se preocupado menos com os golpes online.

“Esse é um dado interessante e que mostra uma recorrência, visto que no ano passado, em 2021, os homens, na faixa etária até 25 anos, também foi o público que sofreu mais com as fraudes. Quando falamos de idade, uma boa explicação para isso vem da inexperiência dos novos entrantes no mundo digital. Por mais que a gente ache que os mais jovens já são mais ‘safos’ nesse sentido, temos que olhar o País como um todo, afinal, nem todos têm a experiência e o discernimento de compras online. Um outro motivador é que o público masculino, em geral, tem mais dados vazados e/ou capturados em maior proporção do que os femininos. Isso ajuda a ampliar os números que citamos”, relata o executivo.

