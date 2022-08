Empresa de Manaus inova na personalização de cestas de café da manhã para o Dia dos Pais

Manaus (AM) – Não há dúvidas de que uma data tão especial quanto o Dia dos Pais, comemorado neste domingo (14), merece presentes tão importantes quanto o significado deste dia.

Inclusive, foi o que revelou recente avaliação do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam), apontando que 64% das vendas do ano estão sendo movimentadas em alusão a data e que, na preferência do consumidor, 14% pretende homenagear o pai com café da manhã, almoço ou jantar.

Pensando em atender está ‘fatia’ do público na capital amazonense, as empresas apostam nas tradicionais cestas com produtos deliciosos, que prometem agradar o paladar do pai mais exigente.

Este é o caso da Jess Cakes, empresa que já existe há 4 anos em Manaus e que sempre inova, quando o assunto é data comemorativa.

A empresária Jéssica Sousa, 24 anos, explica que todos os produtos são desenvolvidos de maneira artesanal, trazendo o melhor da confeitaria e panificação francesa. Por isso, montar um kit para o dia dos pais teve a participação dos colaboradores do local.

“Toda vez junto a equipe nesse processo de decisão do que vamos vender e, inclusive a cesta foi batizada de ‘acorda, painho’. Foi um processo de criação nosso, pensando o que nossos pais gostariam de comer. Diferente do dia as mães, em que colocamos coisas mais elegantes, requintadas, pensamos em trazer produtos mais simples, porém, maravilhosos, para agradar os pais”, explica.

Outra aposta da empresa é a copa do mundo deste ano, com o tema Qatar 2022, em um kit especial.

“Temos nesse kit caneca da seleção brasileira com o tema e foi a ideia de um colaborador nosso em homenagem ao pai dele, que ama futebol e já antecipamos para o dia dos pais com o clima da copa do mundo, que acompanha uns salgadinhos maravilhosos”, fala.

Kit especial para os pais/ Foto: Marcos Holanda

Personalização

E a cesta, realmente, não deixa nada a desejar. Cuscuz, sanduíche, pães diversos, suco e muito mais. Há primeira vista, a boca, claro, enche d’água.

“Porque temos essa opção de personalizar o kit e ser montado de acordo com aquilo que o pai gosta. Claro que até pão com tucumã, pode ter. Até sanduíche de baguete com frios. Tudo é o gosto do cliente. Além do produto, das comidinhas que o pai ganha, ele recebe vários mimos como a própria bandeja de café da manhã e todos os itens”, diz Jéssica Sousa.

A empresária Jéssica Sousa contou todas as novidades /Foto: reprodução

Atendimento

Além dos sabores deliciosos das cestas e todas as guloseimas servidas na Jess Cakes outra aposta é o atendimento, como forma de ganhar o coração dos pais e clientes.

“A gente preza pela qualidade. Então, nada mais justo que não só o produto tenha qualidade, mas é toda uma experiência e o atendimento é de suma importância. Você dar ‘bom dia’, ‘boa tarde’, ‘boa noite’ ao cliente, não é só um diferencial, mas uma obrigação. Temos que amar o que a gente faz. Por isso, a experiência proporcionada ao cliente como um todo, precisa ser agradável”, finaliza a empresária.

Oba! Quero uma cesta!

Para adquirir uma saborosa cesta de café da manhã para o dia dos pais, neste domingo (14), a Jess Cakes conta com seus canais de atendimento. Pelo Whatsapp, basta mandar uma mensagem para (92) 98508-2917 e também o perfil da empresa no Instagram pelo @jesscakes.am (logo azul, com bolo côr de rosa). A empresa está localizada na rua Acre, esquina com a rua Rio Madeira, n. 04 quadra 37, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

