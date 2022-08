Omar Aziz, Marcelo Ramos e Alessandra Campêlo participam de ato político em Novo Airão

reunião contou com as presenças do prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior, e do vice-prefeito, José Sales Nunes (Baliza)

O senador Omar Aziz (PSD), deputado federal Marcelo Ramos (PSD) e deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC), fizeram uma visita, na manhã deste sábado (13), ao município de Novo Airão, onde participaram de reunião política, na sede do Encanto do Boto, para apresentar propostas ao público, de cerca de 3 mil pessoas, que se fez presente ao ato.

A reunião contou com as presenças do prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior, o vice-prefeito José Sales Nunes (Baliza), as secretárias de Assistência Social, Márcia Silveira (1ª dama do município) e executiva de Saúde, Luccelly Passos (2[ dama), além do secretariado municipal, vereadores e lideranças políticas.

Na reunião, a deputada Alessandra Campêlo iniciou com agradecimento, às primeiras damas do município, pelo apoio que sempre recebeu no município como deputado e secretaria de Estado de Assistência Social. Ela também ressaltou as ações nas áreas social e de saúde. Citou como exemplo a Sala de Parto Humanizada da Unidade Hospitalar de Novo Airão, que serve de modelo no Amazonas.

“Quero anunciar que para 2023, eu, o deputado Marcelo Ramos e o senador Omar Aziz, já firmamos o compromisso de destinar recursos para a construção da Casa de Apoio à Mulher vitima de violência. Além de abrigo vamos oferecer capacitação para que as mulheres possam se libertar da dependência financeira. Novo Airão mais uma vez vai servir de exemplo para os municípios do Estado”.

O deputado Marcelo Ramos lembrou a época em que Novo Airão vivia um turbilhão de incertezas político-administrativo com a troca de prefeitos mediante liminares judiciais.

“O entra e sai de prefeitos e as brigas resultavam em abandono da cidade e da população. Mas, agora me sinto gratificado em fazer parte de desse processo de desenvolvimento que está sendo construído em Novo Airão”.

O senador Omar Aziz afirmou que os recursos por ele destinados para o município, por meio de emendas parlamentares, não devem ser encarados como favor ou mérito, mas sim dever parlamentar. O senador também reafirmou o compromisso em destinar recursos para a construção da Casa de Apoio à Mulher.

“Destinamos cerca de R$ 22 milhões para infraestrutura turística, saúde educação e cidadania por termos a clareza de que somente com investimentos na melhoria de qualidade de vida podemos construir um município e um país melhores. Onde as mulheres, crianças e o trabalhador possam usufruir de cidadania e vida digna”.

O prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior, fechou a reunião agradecendo às pessoas que se dispuseram em sair de casa para participarem do ato que teve o objetivo de traçar ações para o futuro do município. O prefeito destacou o apoio que tem nos parlamentares visitantes.

Sobre Marcelo Ramos, o prefeito disse reconhecer que deputado é o campeão na destinação de recursos para o município. Um parceiro que abre as portas em Brasília para que o atendimento das demandas do município.

Quanto à deputada Alessandra Campêlo, o prefeito agradeceu por esta ter abraçado a primeira dama de Novo Airão para ‘ajeitar’ a vida da mulherada, das crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Frederico Júnior afirmou ter a responsabilidade de escolher o melhor para o município, por isso, firmou compromisso com o senador Omar Aziz, por ter a clareza de que precisa estar ao lado de quem ajuda Novo Airão.

“Vamos ser gratos às pessoas que contribuem para o nosso desenvolvimento. A responsabilidade de cuidar de Novo Airão não é somente minha, mas de todos. Portanto, Novo Airão vai saber dar a resposta certa aos que nos ajudaram. Seremos justos. Quem fez mais, é natural que receba um quinhão maior”, concluiu.

