Pesquisa Eficaz: Amom Mandel lidera disputa para Câmara e Omar para Senado

Manaus (AM) – Nas eleições deste ano, o eleitorado amazonense tem demonstrado interesse em alguns nomes já conhecidos da política local. A pesquisa de intenção de voto do Instituto Eficaz, divulgada nesta terça-feira (2), mostra alguns candidatos com alta porcentagem, como Amom Mandel (Cidadania) para o cargo de deputado federal, e outros na frente da corrida eleitoral, como Omar Aziz (PSD) para o senado.

Conforme a pesquisa estimulada de intenção de voto para deputado federal, o vereador Amom Mandel aparece na primeira posição, com cerca de 27% das intenções do eleitorado.

A porcentagem é significa, e coloca o jovem político, anunciado neste sábado (30) como candidato a deputado federal pela federação PSDB-Cidadania, na frente de seus concorrentes de forma disparada.

Logo atrás de Amom, os dados também apontam o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta (PP), com 8,4% das intenções de voto. Em seguida, o deputado federal Marcelo Ramos (PSD) possui 6,4%. Já a deputada federal Conceição Sampaio (PSDB) apresenta 6,3%, e o deputado federal José Ricardo (PT) cerca de 5,8%.

No total, mais de 2 mil eleitores do estado do Amazonas foram ouvidos pelo Instituto Eficaz, localizados em nove municípios do interior e na capital amazonense, com 16 anos ou mais. A margem de erro é calculada em torno de 2,8%, com 95% de confiança.

Os municípios são: Iranduba, Tefé, Careiro, Itacoatiara, Parintins, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzea, Manacapuru e Coari.

Senado

Já a pesquisa estimulada de intenção de voto para o senado, mostra o atual senador Omar Aziz (PSD) em primeiro lugar, com 27,5%. Logo depois vem o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), com 24,7%.

Em terceiro, o Coronel Menezes aparece com 16,8%, e Chico Preto com 11,6%. Já o ex-secretário de Educação do Amazonas, Luiz Castro, possui 6,4%. Os brancos e nulos somam 10,1%, e o grupo que não respondeu ou não sabe responder cerca de 3%.

Presidente da República

O levantamento também apresenta os dados referentes a intenção de votos de eleitores do Amazonas para a presidência da república. A pesquisa do Instituto Eficaz mostra uma disputa acirrada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), com diferença de 0,2%.

Lula aparece em primeiro lugar, com 43% das intenções de voto, enquanto que Bolsonaro possui 42,8%. Em seguida, Ciro Gomes do PDT tem 4,1% das intenções de voto, e Simone Tebet (MDB) 3,2%. Já brancos e nulos somam 5,5% e aqueles que não sabem ou não responderam em torno de 1,3%.

A pesquisa também mostra que Bolsonaro possui o maior índice de rejeição para os entrevistados. Ao todo, 42,8% dos eleitores entrevistados não votariam de jeito nenhum no atual presidente. Já Lula possui 40,9% de rejeição. Ciro Gomes possui 6,5% de rejeição, e Simone Tebet 3%.

A intenção de voto por localidade mostra que Bolsonaro possui mais intenções de voto na capital do que Lula, com 49,4% e 33,8% respectivamente. Já no interior, Lula lidera com 52,9% das intenções de voto, e Bolsonaro com 35,6%.

