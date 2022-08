Com drogas no bolso, homem é executado em comunidade da Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Um homem até o momento ainda não identificado foi executado a tiros na rua Abraão, da comunidade Jesus Me Deu, na Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu a tarde de segunda-feira (15), por volta das 16h30, e assustou moradores do local. O homem estava com drogas no bolso.

De acordo com testemunhas, dois carros chegaram no local e o homem teria sido jogado por criminosos de um dos veículos. Houve uma troca de tiros entre os executores e o indivíduo que acabou sendo morto. Em seguida, os suspeitos fugiram.

“Foi muito assustador. Os caras desceram do carro para finalizar a execução. Ainda fugiram levando a arma que o rapaz estava. Em plena luz do dia, não tem mais hora para esse tipo de crime acontecer”, relatou um morador, que não quis se identificar.

Os criminosos fugiram sem serem identificados e a vítima agonizou até não resistir aos ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte.

O local onde o crime aconteceu foi isolado por policiais militares da 18° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que acionaram as demais equipes competentes.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica realizaram a perícia. A vítima foi atingida com três tiros que atingiram cabeça, costas e ombro.

Ninguém reconheceu o homem e o corpo dele foi removido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará reconhecimento dos familiares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

